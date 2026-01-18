El presente Derecho de Réplica es a solicitud del Comité de Bioética de la Agencia de Atención Animal del Gobierno de la CDMX, por lo señalado en un artículo de opinión publicado en SDPnoticias.

Al público en general:

Ha corrido la información de qué la Agencia de Atención Animal, como Órgano Desconcentrado del Gobierno de la Ciudad de México o su Directora General, la Maestra Ana Jocelyn Villagrán Villasana, estuvieron detrás de un conflicto suscitado hace unos días entre cuatro particulares en la vía pública, en medio de la coyuntura del Heroico rescate de más de 700 animales, hecho por el Gobierno de la Ciudad de México. Lo cual es completamente falso.

Ante esta situación hacemos del conocimiento de todas las personas que en ese conflicto entre cuatro particulares se encuentra la ciudadana Sofia Morín quien es integrante orgullosamente del Comité de Bioética de AGATAN por su activismo en el caso de la Iniciativa Ciudadana para promover la prohibición de las corridas de toros, su Iniciativa fue la que se presentó al Congreso de la CDMX (“a: Organizaciones de la sociedad civil presentaron una iniciativa ciudadana con firmas en 2024 para prohibir las corridas.”) , también su activismo permanente para cerrar el Mercado Sonora y el trabajo jurídico que por años ha hecho llevando ella misma carpetas de investigación para castigar el maltrato animal en el Edomex, CDMX y otras entidades.

Por lo que nos deslindamos de manera absoluta y categórica como Institución de cualquier declaración que busque por un interés personal dañar la reputación del Gobierno, así como quitarle credibilidad a un instrumento de participación ciudadana y de reconocimiento de activistas por los derechos de los animales, señalado en el Artículo 76, fracción V y Artículo 77 de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México.

Ni el Gobierno de la CDMX ni la AGATAN serán jamás partícipes de ataques de ningún tipo contra alguna persona o ser vivo y jamás promoverán la violencia como un camino.

Además, aclaramos que el Comité de Bioética es de carácter 100% honorífico y sin remuneración económica alguna. La participación de cada integrante es libre y va en función de nuestros valores como Institución y su valiosa pertenencia no implica apoyo ni respaldo a las acciones que en lo individual como ciudadanos emprendan, cometan y/o opinen.

Aprovechamos para compartir la lista total de integrantes así como la fecha de instalación: el 22 de Septiembre del 2025

Luis Martin Rocha Méndez

Itzcóatl Maldonado Reséndiz

Elizabeth Eugenia Téllez Ballesteros

Jimena Álvarez Herrera

Aida del Carmen San Vicente Parada

Maria de Jesus Cárdenas Rayas

Rafael Sandoval Flores

Cesar Nava Escudero

María Guadalupe Lizbeth López Aguirre

Jose Luis Carranza Gutierrez

Sofia Berenice Morín Pérez

Veronica Valladares Frantuyi

José German Lombardero Goldaracena

Juan Pablo Estudillo Guerra

Claudia Edwards Patiño

Claudia Noemi Moreno Arzate

Enrique Gerardo Gou Boy

Rodrigo Álvarez Cordero

Emmanuela Alejandro Flores Arrieta

Por ello declaramos nuestro mayor reconocimiento a todos y todas las integrantes, así como nuestro más amplio respaldo personal e institucional.

AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL CDMX

Comité de Bioética de la Agencia de Atención Animal del Gobierno de la CDMX