El presente Derecho de Réplica es a solicitud de María Teresa Ealy Díaz, por contenido que SDPnoticias ha publicado sobre Juan Francisco Ealy Ortiz.

Ciudad de México, a 12 de septiembre de 2025.

Federico Arreola Castillo

Director General de SDP Noticias

P R E S E N T E

En días recientes, SDP Noticias ha publicado notas que difunden información personal sobre mi padre, Juan Francisco Ealy Ortiz. Es indispensable aclarar que gran parte de ese contenido es inexacto, carente de sustento y vulnera derechos fundamentales protegidos por la Constitución y la legislación sobre datos personales.

Estas publicaciones, apoyadas en declaraciones del Sr. Luis Guillermo Hernández—quien admitió no tener información oficial—, carecen de pruebas, fuentes verificables y del rigor periodístico mínimo.

La libertad de expresión, consagrada en el artículo 6º constitucional, tiene límites cuando se transgrede la vida privada y los derechos de terceros. Asimismo, la Ley Federal de Protección de Datos Personales exige principios como licitud, consentimiento e información. Difundir datos sensibles sin verificar ni contar con autorización vulnera estos principios.

Hago un enérgico llamado a este y a todos los medios a apelar por la responsabilidad periodística: informar con veracidad y rigor es una obligación, no una opción. Confundir el derecho a expresarse con la difusión de rumores no solo erosiona la credibilidad de quien los publica, sino que también afecta a las personas y familias a las que se alude de manera irresponsable.

La democracia requiere medios libres, pero también responsables. Por ello, exhorto a SDP Noticias a abstenerse de difundir información especulativa o inexacta, y a honrar el compromiso que todo medio debería tener con la ética periodística y el respeto a la vida privada de una persona cuya trayectoria ha estado marcada precisamente por la defensa de la libertad de expresión en México.

Atentamente,

María Teresa Ealy Díaz

Diputada Federal