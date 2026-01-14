El dolor silencioso por el que atraviesan millones de personas a nivel mundial por la depresión, es una injusticia total para sus vidas, no pueden combatir las causas que la provocan, consecuencia del ineficiente trabajo por parte de las y los empleados de los gobiernos, así como por el Legislativo, que han fallado en la elaboración de políticas públicas y de leyes para tener salud mental. “Cada año, más de 720, 000 personas fallecen por suicidio”, (OMS, 2025).

Los derechos humanos de las personas que lamentablemente deciden quitarse la vida diariamente, han sido desatendidos y violentados por los gobiernos a nivel mundial, los responsables las y los gobernantes que han faltado a su deber.

13 de enero, Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. “El objetivo de este día es promover el diálogo abierto sobre la salud mental, reducir el estigma asociado a la enfermedad y fomentar el acceso a apoyo profesional y redes de acompañamiento. Se destaca la importancia de la detección temprana, la atención médica adecuada y el apoyo emocional, factores esenciales para una recuperación efectiva”, (Gobierno de México, 2025).

El suicidio no debería de existir, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres y adultos mayores, se quitan la vida, porque no encuentran alternativas a sus problemas, están en la indefensión ante la apatía de los gobiernos y de la sociedad, esta problemática de salud pública nos lacera, no debemos permitir que las cifras vayan en aumento, es inadmisible ignorar lo que sucede a nivel mundial. Ayudemos.

Llevo varias columnas dedicadas al tema de la atención a la salud mental en donde millones de personas están sufriendo en silencio a causa de la depresión, he conversado durante años con especialistas en la materia: psicólogos, psiquiatras, neurólogos, y todos coinciden en que es urgente la elaboración e implementación de políticas públicas de prevención para evitar más suicidios.

Tenemos expertos en la Cámara de Diputados, como Éctor Jaime Ramírez Barba, con bastante experiencia, Doctorado en Ciencias de la Salud y Administración Pública, Maestría Cirujano General y Administración, Médico Cirujano, con amplia trayectoria, en el 2006 fue coordinador de Diputados Federales GPPAN LX Legislatura, pero me pregunto:

¿Cuáles son las políticas públicas o leyes que ha impulsado desde sus trincheras, administración pública estatal o desde el legislativo en beneficio a la salud mental de millones de personas?

¿Existe alguna política pública vigente impulsada por él, aplicada a nivel nacional para prevenir los suicidios?

¿Ha logrado la disminución en el número de suicidios en México?

Estar en un cargo de “poder” merece una gran responsabilidad, es fundamental dar resultados a las y los mexicanos. Los verdaderos resultados no se ven a través de las entrevistas en los medios de comunicación, ni con sus columnas publicadas en un medio de comunicación nacional, se tienen que ver en los hogares de la nación mexicana.

No basta con hablar de los derechos humanos, ni del derecho a la vida, tienen que legislar e implementar políticas públicas para que las personas no se suiciden. Los espacios públicos en el “poder” están llenos de gente sin conocimientos.