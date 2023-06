Jornada histórica en el Estado de México: la primera mujer gobernadora llegará al bastión del priismo más oscuro y perverso; una hija de albañil y costurera dio una lección de éxito al clasismo, cacicazgo, charrismo y misoginia que horas después del triunfo, cuestionó qué hombre gobernaría “tras ella”: si Horacio Duarte o Higinio Martínez.

Esa violencia política y machista es la misma que rodea a la jefa de gobierno antes de convertirse en presidenta: Qué si no es ella quien toma las decisiones; qué si es una “empleada” de Palacio Nacional y no una mujer gobernando con sus propias determinaciones; qué será una representante del “Maximato obradorista”; al final de cuentas, machismo de un sector que ha opinado inspirado en un modelo de poder del siglo pasado. Delfina empuja un poco más las puertas que ya de por sí Claudia Sheinbaum tiene abiertas: Si una mujer como Delfina logró terminar con casi 100 años de priismo, nada impedirá a Claudia terminar con más de 100 años de machismo institucional.

El escenario mexiquense confirmó en las urnas lo que las encuestas apuntaban: el triunfo de la maestra Delfina Gómez pondrá fin al Grupo Atlacomulco y al priismo dominante de las últimas décadas, el de los Montiel, el que construyó a Peña Nieto y también el que sepultó, paradójicamente, al PRI. Ese que hizo de la gestión pública un negocio redondo, los de la visión corporativa de la necesidad y aquellos que hasta el último, se aferraron a través de la violencia en algunas localidades.

Los municipios en los que Alejandra Del Moral se impuso coincidieron en las denuncias de agresiones, desapariciones y abusos marcados por la intimidación, el hostigamiento policiaco, el impedimento para salir a votar y varios altercados más agresivos que movilizaron las redes sociales.

Podía anticiparse que Morena pintaría de guinda al Estado de México pero no se sabría con exactitud si el nivel de desesperación de la alianza opositora pondría en riesgo a los votantes. Ahora que sabemos de lo que fueron capaces en unas horas, existen tres escenarios riesgosos que obligan a reforzar la atención en materia de seguridad para la gobernadora Delfina:

1. Células criminales y policiales ligadas al gobierno priista.- La oposición, sin capacidad para construir proyecto ni plataforma de gobierno, ha sido especialista en la destrucción enfocada a desestabilizar gobiernos, tomando como rehenes a colonias enteras. Mucha atención deberá ponerse en desmantelar a los que, siendo policías o funcionarios de Fiscalías, mantienen cotos de poder derivados de operaciones ilícitas como secuestro, extorsión, trata de personas, peleas de gallos y perros, cobro de derecho de piso, entre otros. Aquellos que bajo el manto del priísmo lograron impunidad y libre operación deben ser desmantelados antes de que esas actividades crezcan y se conviertan en peores infiernos para los mexiquenses. Existe siempre el riesgo de que aquellos que guardan vínculos de complicidad endurezcan o agraven sus prácticas fuera de la tolerancia que brindaron los gobiernos anteriores, sea para desestabilizar o sea para sembrar miedo y condiciones que busquen convencer al electorado de la famosa frase que dice: “estábamos mejor cuando estábamos peor”.

2. Desesperación de la delincuencia tolerada o de los grupos criminales que ya operan en el Estado de México.- Diversos grupos delictivos operan al margen de la corrupción, con una escandalosa tolerancia que es documentada en diversos espacios. Esa “tolerancia” que provoca impunidad al mismo tiempo que acumula cuotas para aquellos que les permiten operar. Cuando existen cambios en los grupos de poder, dígase gobernantes o partidos, suele presentarse un fenómeno en el que antes de realizar “nuevos pactos”, las bandas de criminalidad buscan recaudar lo mayor posible antes de que no puedan seguir operando igual. Sin duda, la maestra se enfrenta a la corrupción hecha sistema, a gobernar en el espacio en que el gobierno ha sido un agente del hampa con licencia para robar. Cuidado y revisión especial en aquellas notarías regaladas por los ex-gobernadores, desde las que se han constituido varias empresas señaladas en tramas de desvíos y triangulación como “La estafa maestra”. También los criminales de cuello blanco deberían preocuparse por la alternancia.

3. Feminicidios y desapariciones de niñas y mujeres.- Fue durante el periodo de gobierno peñanietista que en el Estado, se dispararon los feminicidios. No es casualidad que el primer caso que logró llegar a la SCJN fue el de Mariana Lima Buendía, asesinada por su ex pareja policía. Sin embargo, hoy las desapariciones de mujeres e infanticidios mantienen al Estado de México como la entidad más peligrosa para ser mujer. Congénere, Delfina Gómez no tiene derecho a ignorar que el problema, aunque heredado por gobiernos anteriores, está ahora en sus manos. Mínimamente, son las familias de las víctimas con quienes deberá reunirse desde el inicio. No habrá mejor señal que alistar investigaciones en contra de todos aquellos que fueron omisos, cómplices, corruptos o violentadores desde el poder. Mirar justicia y memoria para las víctimas de Atenco, las de Tlalnepantla, las de Ecatepec, rescatar del abandono institucional a la periferia, invertir en Fiscalías que sirvan y protejan, priorizar a las niñas. De mucha ayuda que la Ciudad de México cuenta con la mejor policía del país y que el Fiscal José Luis Cervantes tenga un compromiso honesto con la justicia social, como lo dejó ver con el caso de Roxana Ruíz. Si la maestra Delfina logra revertir la tendencia feminicida, podemos empezar a hablar de otro capítulo de la historia, uno más digno para existir en paz con el sexo que nacimos.

Al final, tal como compartió Julieta Ramírez:

Alfredo Del Mazo Vélez fue el primer gobernador priista del Estado de México de 1945 a 1951.

Ahora el último gobernador priista, nieto del antes mencionado, Alfredo del Mazo Maza, del 2017 al 2023.

Bien dijo Marx:

“La historia ocurre dos veces: la primera vez como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa.”