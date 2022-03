De lo que se habla detrás de la inauguración del AIFA

No podemos negar que un Aeropuerto nuevo era necesario. Si bien no creo que sea el mejor del mundo, era necesario, porque abre puertas para el comercio, para la creación de nuevos empleos, quiero tener esperanza de que esto traiga mejoras para los mexicanos. La ilusión con la que viven los que menos tienen la posibilidad de viajar en avión es algo que aplaudo. Aunque esas personas que se alegran por ello aún no hayan caído en cuenta de que es gracias a sus impuestos que lo podrán hacer, pero evidentemente el presidente AMLO quiere que se le reconozca esto como logro suyo y si así es feliz qué se le va a hacer.

El Presidente tenía prisa y urgencia por enseñarnos algo, por festejar algo. Hace tiempo mucho tiempo que los reflectores no se dirigían hacia él positivamente. El tema de su hijo y su casa en Houston es un tema que no se podrá quitar de los hombros. Hoy quiso que este día se tratara no de Benito Juárez , ni de las personas con Síndrome de Down ( hoy se celebra el día internacional de las personas con Síndrome de Down) sino que se tratará de él.

Eligió con todo el calculo del mundo que hoy, 21 de Marzo, fuera la inauguración de “su” aeropuerto.

Y digo y escribo “Su” porque las imágenes del Presidente AMLO del día de hoy son en verdad toda una oda a su ego: las cámaras lo tomaban a cada instante y él pues así, casual, con una actitud de “tengan, aquí está mi aeropuerto que ahora es de todo mi pueblo, se los presto, para que vean qué bueno soy“, y otra vez se le volvió a olvidar a él y a quienes hoy le aplaudieron a rabiar, que ese aeropuerto está construido con el dinero de todos los mexicanos, entonces no es una obra histórica de él. Es un aeropuerto de todos.

Después, claro, eligió el 21 de Marzo pero más allá de elegirlo porque ama y adora a Don Benito Juárez, (a él le dedicó palabras ayer, hoy esto se trataba del Presidente y no de Benito Juárez)así que claro, en un día de asueto y en donde todos se encontrarían en sus casas, era el día ideal para inaugurarlo, para que todos lo vieran. Pero además fue rápido y pronto, porque la semana que viene ya es 10 de Abril, la fecha que tanto ha esperado y que tanto anhela, que es el día de la consulta famosa.

No habló de ello en la mañanera, pero casi. Tan cerca estuvo que apareció una cintilla por parte del INE de advertencia diciendo que la mañanera sería suspendida por hacer proselitismo. Minutos después la dio por terminada.

Si está o no está terminado este Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) eso no me consta, yo no soy fifí, así que no fui requerida ni invitada para conocerlo.

Pero el presidente dice que ya está terminado al 100 por ciento. Yo no podría decirles si ya está concluido el hotel de 5 estrellas que habría dentro del Aeropuerto, ni si los acabados o detalles están concluidos, ni sí regresó el agua a los baños públicos que algunos tuiteros denunciaron que no había... ni todo lo que se dijo que tendría.

Pero de ser que no estuviera concluido y que de esto se empiece a dar constancia por las benditas redes sociales (hoy volvió a bautizar a Twitter como LA bendita red social) ahora sí nuestro presidente quedaría como un gran mentiroso.

Y en un día como hoy tan importante para él, mencionó a Chumel Torres otra vez. Un tipo que le pesa y le estorba pero que es un ciudadano más, con muchos seguidores y ya y que quizá al rato llegue a enamorar como a varios tuiteros que por ahí antes se oponían a él y ahora le aplauden. Esto para Chumel es bueno pero también es peligroso. Lo expone ante miles y yo esperaría que al menos ya fuera considerando tener guaruras, no se hasta donde será el ataque de un ciudadano como lo es Chumel, porque al exponerlo así pues hay fanáticos que pueden hacer cualquier cosa. Ojalá me equivoque, yo diría que ya fue demasiado el ataque de un presidente contra un ciudadano. ¿Entonces no es verdad que gobierna para todos?

Y bueno por otra parte, el momento dulce, divinamente nos encontramos en las redes a un Ebrard grabando y compartiendo varios videos tomados desde su celular, pésimamente mal tomados por cierto del AIFA, emocionado como aquel que viaja por primera vez, como para seguirle el juego del show al presidente que nomás sigue sin hacerle gran caso, y además aplaudiendo cuando aterrizó el avión en la pista.

Ya ni qué decir de Lord Molécula aquel “periodista” que tanto se desvive por el Presidente AMLO, que en lugar de haberse quedado callado para no perder su chamba, confesó con video en vivo y todo, que le había tomado llegar al nuevo aeropuerto 3 horas y que la verdad sí estaba difícil dar con el.

Y la puntada de Beatriz Gutiérrez Müller en la Torre de Control, para empezar el camarógrafo que hizo esa toma se llevaría un Oscar pero también yo creo a esta hora ya lo habrán corrido: toma la escena de sobriedad del capitán de la Torre de Control y el presidente muy serio preguntándole: “¿Ya estará por aterrizar el vuelo de inauguración”? El capitán serio y solemne le dice “Ya casi, como a 5 minutos”. Y pues sale Doña Betty con su comentario remembrando a nuestro expresidente Peña Nieto de “Ya estamos por aterrizar en 5 minutos, no menos, como en 10″ y los presenten soltaron la carcajada. Todos menos el presidente que con su mirada de fuego que le aventó la dejó callada y avergonzada y soltó un tímido “Ay, perdón, es que no lo pude evitar” mientras se acomodaba su cuellito de su blusa. Y ni qué hablar de las fotos donde nos presentan que ya habrá ambulantaje dentro del reluciente AIFA, pero esas cosas las ama el Presidente y serán imparables.

De no haber sido por todos estos bellos momentos, la verdad es que la inauguración del AIFA hubiera resultado muy insípida y gris, por lo menos la transmisión en televisión fue de lo más aburrida, hasta le apagué a la tele, pero ¡ah, el mundo tuitero! Está bendita red social, qué de risas nos regaló y cuántas verdades también.

Seguro seguirán saliendo cosas a la luz gracias a las redes.

Testimonios de personas de a pie que lo conocieron.

Yo la verdad es que obviamente no le deseo que le vaya mal. La vida de muchos pasajeros estaría en riesgo de estar mal construido como se ha dicho o porqué no está bien diseñado para trafica aéreo. Obvio deseo que todo salga bien para los usuarios porque nos lo merecemos. Pero tampoco queremos mentiras.

Los mexicanos ya sabemos lo que queremos. Vayamos tras ello.