Usuarios reportaron que los baños del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AIFA, no tienen agua en su primer día.

De acuerdo con cibernautas, la nueva terminal aérea no cuenta con agua ni para lavarse en las manos en su día de inauguración, por ello, expresaron su malestar por medio de redes sociales.

“Yo sé que no me creen... pero no hay agua...”, fue de una de las frases de los usuarios que acudieron a los baños del AIFA.

Yo se que no me creen pero… no hay agua… pic.twitter.com/ykfdR6jwOB — El Riky con K (@rikymoreno) March 21, 2022

Por su parte, Expansión informó que en los baños para damas del AIFA el sensor de movimiento no sirve, por lo cual, deben utilizar el botón y realizarlo de forma manual. Además, dicen que el agua que llega a estos es muy poca.

En lo que cabe a los baños del Cine Mexicano se expresa que solo la mitad de los sanitarios y lavabos funcionan.

Baños del AIFA sobre lucha libre (@MoniqueArango)

Venden papel de baño suelto dentro del AIFA

Por si fuera poco, usuarios también denunciaron que tienen que comprar papel de baño suelto dentro del Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA).

La noticia fue documentada por la Revista en Fila, quien compartió un video en el cual muestra como una tienda, bajo el nombre de urbANUS, vende papel de uso sanitario para los asistentes de la inauguración del aeródromo.

Con ustedes la tienda del impresionante #AIFA



¿Que diferencia hay con la tiendita de la esquina de tu casa?



¿A poco no estan más bonitos los OXXOS?



Y si quieres ir al sanitario, tienes que comprar tu papel de baño..



La austeridad es la austeridad



Que poca... pic.twitter.com/x4BjFytsj1 — Revista enFila (@revista_enfila) March 21, 2022

Baños sin agua, vendedora de tlayudas y otros detalles del AIFA

Cabe destacar que los baños sin agua, no fueron el único detalle que sobresalió en el inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AIFA, sino también otros, como lo fueron:

Una vendedora de tlayudas, la cual se infiltró a las instalaciones del nuevo aeródromo. Cabe destacar que la comerciante se coló a las inmediaciones por la falta de restaurantes en el AIFA, los cuales no se dieron abasto con los asistentes.

Una sala de espera VIP, en la cual se ofrecieron tacos y aguas frescas. Es importante recordar que este tipo de salas funcionan con membresías. Asimismo, tiene un horario aparte del aeropuerto.

Personas promocionando el ejercicio de revocación de mandato. De acuerdo con medios nacionales, un grupo de civiles se manifestó afuera del AIFA en favor del instrumento de participación ciudadana.

Esto es el AIFA en este momento: “es un honor estar con obrador”. pic.twitter.com/qxrIDfTX3F — Jorge Gómez Naredo (@jgnaredo) March 21, 2022

Fue este 21 de marzo cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) inauguró el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.