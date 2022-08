Desde tiempo atrás, mucho antes de el “boom” de los audios que ha sacado a la luz la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, la imagen de el líder del PRI, Alejandro Moreno ya venía en detrimento.

Y es que su ambición de poder y el poco interés que proyecta hacia una verdadera y consolidada alianza PRI-PAN-PRD, el no querer que nadie más obtenga el cargo que él tiene para reforzar cimientos y la propia estructura del partido, Alito ha perdido ya (si es que la tuvo) la fuerza que tuvo como líder del PRI.

Y es que para que alguien fuera un verdadero líder del PRI, se necesitaba alguien con mucha más experiencia, trayectoria, respeto y credibilidad . Y todo eso lo tenia el Doctor José Narro, ex secretario de salud, priísta de cepa, y un hombre que intentó liderar al PRI para poder crear contrapesos, pero que, Alito lo bajó a la mala.

Exactamente no sé cómo fue que lo tumbó de la contienda, pero de que es real que lo tumbó, lo tumbó.

Ahora sale la Gobernadora de Campeche, ella como una especie ya de Show-woman, Layda Sansores, a transmitir, otra vez, porque puede y porque quiere, unos audios que, sabrá Dios quien le habrá tendido la trampa a Alejandro Moreno para grabárselos, en donde prácticamente se le escucha sediento de poder y ataca con un lenguaje muy soez además, contra todo aquello que cree que se le interpone, propone ideas que tienen que ver con el dinero para que siga teniendo recursos económicos para, mantenerse donde se mantienen y hacer añicos a prensa incómoda.

Muy bonito ¿No?

El anuncio de que habrán más audios, lo hace precisamente la propia Layda Sansores, con un cinismo brutal y una falta de respeto a las reglas y leyes ya que días antes el Juzgado Federal del Décimo Sexto Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México ordenó la suspensión definitiva en contra de la difusión de más audios en contra del legislador.

Pero Layda sabe que su mero mero patrón es el que manda y el que protege, es decir, el Presidente , así que sencillamente a ella no le pasará nada de seguir exhibiendo estos audios. El propio presidente le habrá pedido que continuara con este trabajo sucio porque ha tenido mucho impacto y popularidad entre las personas y en especial sí ha golpeado políticamente hablando a Alito.

El presidente no puede ser más feliz al ver que la alianza opositora, de alianza va quedando en nada.

Y es que Layda argumentó que él amparo para Alito sólo considera el no exponer más audios en el programa que está mujer tiene semanalmente llamado “Martes del Jaguar”. Pero entonces sí podrá exponer los audios que quiera en sus redes sociales.

Inteligente ella…

Pero si a eso le sumamos que Layda fue vista paseando en Argentina durante dos semanas en plena época laboral y la patética idea que tuvo de ponerse a bailar en su informe en lugar de rendir cuentas, pues todo esto hace que Layda Sansores ya no se encuentre tan bien parada en credibilidad (nunca tuvo un gran arrastre como una política correcta y cuerda) y la coloca en un lugar muy bajo, que yo verdaderamente no sé qué piensan o sienten los campechanos ante estos juegos sucios.

Entiendo que votaron por ella … pero ¿Porqué?

Y que qué Alito se sigue aferrando con uñas y dientes porque no lo muevan de su cetro, la verdad de las cosas es que su sola presencia asfixia la existencia del PRI como un partido poderoso y digno de una buena alianza.

Cómo ven, los juegos sucios en la política han comenzado.

Me imagino Layda tendrá que andarse con mucho cuidado de no ser grabada también, porque no la considero tan honesta como para que no tenga nada que esconder.

Alito deberá de salirse del PRI, sus integrantes se lo han suplicado ya. Y en términos de leyes, ya debería de haber un poquito de respeto hacia ellas. Porque no olvidemos que la propia Layda avisó que tenía en su poder videos de diputadas del PRI con poses sugerentes.

Esto debería de estar peinadísimo.

Tener en su poder videos de otras mujeres en posiciones sugestivas hace que esté cometiendo un delito, pero la Señora Layda en tanto sea amiga cercana del Presidente no sufrirá absolutamente ninguna consecuencia. Ella lo sabe. Y la hace ser muy baja.

Y mientras tanto ¿Qué beneficios obtiene el ciudadano con todo esto? Ninguno.. , perdido, huérfano, viendo con ojos desorbitados hasta donde pueden llegar por el poder, casi pasando por encima de ellos mismos.

Esto es una tragicomedia. Y no se le ve el fin.

Y el martes el audio que vuelva a sacar Layda Sansores no nada más hablara mal de Alito Moreno, sino de ella misma.

Los dos hundiéndose en el lodo.

Es cuánto.