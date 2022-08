Así decidí titular mi columna, porque, justamente, el día de ayer, platicando con una amiga comentábamos que la gente se ha vuelto extremadamente insensible… No todas, no todos, pero sí una gran mayoría.

Me preocupa ver y leer las noticias sobre los actos de violencia y me atrevería a llamar prácticamente saber de los actos casi terroristas en Ciudad Juárez, en Celaya, en Irapuato, y en diversos puntos del país.

Me preocupa porque, aunque yo crea que todo esto es desalmadamente montado para justificar después la existencia del ejército en las calles , las imágenes están ahí contabilizando y dando cuenta de los muertos, balazos, fuego, gritos…

Sin embargo, parece que nada nos asombra, nos apena o nos conduele. Enseguida de leer estas notas por ejemplo en una red social como Twitter, los mexicanos y mexicanas se disponen a tuitear de cosas personales, o de que una influencer famosa de Monterrey está embarazada, o se ponen a contar chistes , en fin… aquí no pasa nada. Nos estamos acostumbrando al “aquí no pasa nada”-

Justo ayer, cuestionaba con mi amiga el cómo reactivar la compasión y la humanidad en nuestros jóvenes o en los niños (que por estar inmersos en la tecnología o detrás de una pantalla todo el tiempo, parece que dentro de sí mismos hay apenas nada… la nada).

Y no se diga si además el presidente de México, así como quien da el clima en un noticiero por televisión, nos declara que sí hubieron 11 muertos en los eventos violentos en Ciudad Juárez, y que estuvo muy feo porque intervinieron civiles y qué mal, pero ya... Nada más.

Ni siquiera puede hacer una pausa en su mañanera para enfocarse en el rescate de los mineros y no estar hablando de él. Solo de él.

Nada…. La nada.

No quiero convertirme en esa nada. En ese o esa que no siente nada. Que le da igual todo.

No te conviertas en aquel que desde su mañanera puede llegar a contar chistes en medio del horror, aquella gobernadora que ante falta de resultados, mejor decidió preparar una coreografía y ponerse a bailar.

No señores. No señoras. No jóvenes... No seamos unos sin alma que vagamos por ahí como almas en pena.

Activemos nuestra humanidad , nuestra compasión, nuestra solidaridad porque son tiempos terribles y si no accionamos, nos vamos a hundir.

No seamos unos sin alma porque ya nos acostumbramos al horror.

¡Despierta!

Es cuánto .