Tengo otros datos

¿Acaso Dante imaginó empezar así el 2024?

Ciertamente Dante Delgado es un muy reconocido político y estadista, un hombre visionario, fuerte, exitoso, resuelto y tenaz, y que hoy se encuentra atrapado en su diatriba de la vieja política, en su narrativa derrotista que concentra su frase “mi generación le falló al país”, que difícil debe ser para un hombre de suficiente peso político aceptar que el plan falló y que en medio de todo lo que construyó para este 2024, parece no estar alineado para que él tome con sus propias manos las riendas del proyecto, que pretendió poner en manos de una nueva generación de políticos que no han estado a su altura, sí, a la altura de un hombre como Dante, que no es lo nuevo pero que siempre ha tenido la capacidad de imaginar el futuro y construirlo como lo hizo hace muchos años en su estado.

Posiblemente el próximo 18 de enero sea usted el candidato de su partido, ojalá sus asesores entiendan que debe ser el candidato de los ciudadanos, y que no habrá oportunidad de continuar con la misma narrativa, porque definitivamente a usted no le queda, usted no es ningún nuevo, y usted podría representar lo mejor de la vieja política, la experiencia y los resultados que ya supo generar años atrás.

El gran reto de Dante sin duda será lograr comunicarse con los ciudadanos y tener su reconocimiento, pero para eso tendrá que desechar toda la estrategia de comunicación que hasta hoy servía a la joven política del norte del país y basar su comunicación en su propio story telling.

Es la elección y no la casualidad lo que hace que cambie la vida, elija usted antes de que el azar se haga cargo.

Movimiento Ciudadano no supo tomar las mejores decisiones y al verse al espejo (si es que lo hacen) seguro estoy que no les gusta lo que este les refleja, ¿alegría?, ¿movimiento escucha? ¿Mexicolectivo? ¿La vieja política? ¿Una verdadera opción? ¿Vamos a ganar la presidencia? Todo esto no parece el traje adecuado para que Dante Delgado vista la candidatura presidencial, ¿será posible que este hombre testarudo y necio logre entender que sus fortalezas están precisamente en saber gobernar?, saber luchar, saber defender, saber de leyes, saber de política, ¿sabrá que esto no es lo nuevo y más bien lo necesario para detonar un cambio de rumbo en México?

Dignidad y firmeza atributos que lo describen, ¿dónde están señor Dante?, porque lo que sin duda va a necesitar si decide tomar la candidatura presidencial es aplomo para demostrar sus fortalezas (incansable, resolutivo, visionario), que ya lo demostró cuando joven, cuando fue dirigente, cuando fue gobernador, incluso cuando estuvo en la cárcel.

Dónde está ese Dante sin horario para resolver casi cualquier cosa, aquel que le pidió su renuncia a casi un gabinete entero por no resolver los problemas de sus gobernados, atendiendo con diligencia y compromiso sus encomiendas.

Si Dante Delgado deja las frases cliché y hace una verdadera autocrítica para comunicar su campaña, podrá liberarse de su discurso actual y despertar al verdadero luchador político, y entonces, podrá convertir su liderazgo político en un liderazgo social.