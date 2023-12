Tengo otros datos

Pescadores que tienen permisos y concesiones desde hace muchos años para la pesca de langosta en Baja California , interpusieron un amparo ante la delegación del Rosario en el municipio de San Quintín, debido a que la administración federal pasada a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) otorgó indebidamente a la empresa Asociación Pesquera Mortera de Leyva S.P.R de R.L un permiso para la captura de langosta que violenta la normatividad en materia pesquera y perjudica gravemente a los pescadores legales de dicha zona.

Las personas dedicadas a la captura legal de especies marítimas desde hace décadas viven y mantienen a sus familias de la pesca de esta especie, de una forma responsable y sustentable.

Las cosas no han cambiado para los pescadores con el gobierno de la Cuarta Transformación ya que las autoridades no solo no han revocado dicho permiso si no que lo han prorrogado cuando ha vencido su vigencia, buscando de múltiples formas la manera de beneficiar a la empresa titular de este instrumento.

Se trata de un permiso otorgado en un área que la carta nacional pesquera denomina “SEGUNDA LINEA” la cual se denomina así porque se ubica en la parte exterior de permisos o concesiones colindantes con la costa, en el área denominada.

En la figura de “SEGUNDA LINEA” está prohibido dar permisos o concesiones para pescar langosta porque en esa zona la captura de esa especie marítima no es viable ya que no hay este tipo de crustáceo.

La carta nacional pesquera que es un instrumento de observancia obligatoria para la autoridad al momento de resolver solicitudes de permisos y concesiones, incluso, el propio Instituto Nacional de Pesca que es un órgano normativo y de investigación pesquera del gobierno federal se ha manifestado respecto a dicho permiso y ha indicado oficialmente a la CONAPESCA desde el año 2018 que esa concesión fue otorgado en un lugar prohibido en el que además no existe langosta, recomendando su revocación porque se está haciendo mal uso del mismo.

Con el permiso ilegal la empresa Asociación Pesquera Mortera de Leyva ha extraído y documentado desde su otorgamiento y hasta el pasado mes de octubre de este año más de 427 toneladas de langosta por su titular, en una zona en donde no hay langosta, lo que se ha realizado con total libertad, incluso, en este preciso momento se está extrayendo langosta con ese permiso pues CONAPESCA premeditadamente no ejerce vigilancia para que se exploten zonas aledañas que si tienen langosta, la cual se blanquea y documenta a través de este permiso, generando con ello un negocio ilícito de trafico de esta especie marítima de grandes dimensiones pues a octubre de este año ha generado ganancias cercanas a los 400 millones de pesos.

El problema ha ido escalando al grado de que los pescadores tradicionales de la zona han sido desplazados de sus áreas de trabajo e incluso, han sido agredidos con armas de fuego por parte de los miembros de la empresa titular del ilegal permiso.

Los dueños de la empresa titular del permiso ilegal fueron invitados especiales a una gira de promoción por Estados Unidos con la gobernadora de Baja California Marina del Pilar Ávila Olmeda quien tiene conocimiento de esta problemática.

En el Senado de la República ya hay un punto de acuerdo en el que se exhorta a la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) para que proceda a la cancelación de dicho permiso por estar otorgado en una zona prohibida y servir como instrumento para el tráfico ilegal de langosta y así evitar una desgracia mayúscula en perjuicio de los pescadores de la zona, sin embargo, nada se ha hecho por parte de esta dependencia.

El pasado mes de marzo los pescadores legales interpusieron una denuncia ante el Órgano de Control Interno de la SADER, por actos de corrupción en su vertiente de omisión y colusión en contra de los funcionarios de la CONAPESCA de esta administración, ya que son cinco años de no atender las recomendaciones emitidas por parte del INAPESCA, de que se revoque el ilegal permiso, conservado por la Comisión Nacional de Pesca con una conducta férrea, que genera ingresos millonarios año tras año a través del blanqueo de langosta capturada ilegalmente en zonas distintas a la que se señala en el permiso, pues en dicha área no hay ese tipo de especie marítima.

Temporada de captura de langosta, Baja California (Especial)

La pesca ilegal, en Baja California representa una amenaza directa e importante para la conservación de especies y el manejo eficiente de diversas pesquerías, y tiene consecuencias negativas para las personas que viven de la pesca legal.