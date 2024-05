Al igual que muchos de sus compañeros de Morena, Clara Brugada , aspirante a gobernar la CDMX, resultó una “fichita” de corrupción y dueña de una inexplicable riqueza.

Arturo Castagné Couturier, el empresario veracruzano que develó todo el entramado de corrupción de Rocío Nahle, la candidata de Morena en Veracruz, sus mansiones y su riqueza mal habida, ahora ha puesto en la mira a Clara Brugada.

Como acostumbra, la denuncia de Castangé fue acompañada de documentos en los que consta que la exalcaldesa de Iztapalapa tiene más de 2.6 millones de dólares en paraísos fiscales. En su perfil de X señaló: “Familia como se los ofrecí aquí están las pruebas, datos bancarios y de inversión en paraísos fiscales de la señora @ClaraBrugadaM por $2,683,530.00 millones de dólares, esta secta llegó al poder para robarse nuestro país, está en nosotros votar para botarlos este 2 de junio”.

Según el empresario además Brugada es asesorada por uno de los despachos de abogados más caros e importantes en el mundo, Trident Law Corporation, con sede en Singapur.

Las pruebas que presentó contienen datos sobre cuentas de inversión y bancarias en el Seychelles Commercial Bank, detallando transacciones por un total de 1,810,000 USD entre abril de 2023 y febrero de 2024, que incluyen fondos transferidos por empresas como Overseas Trade Finance Limited, Market Leverage Limited y Capital Financial Services Limited.

Según el documento publicado, Clara Brugada está siendo investigada por las autoridades estadounidenses que se especializan en detectar posibles actividades de lavado de dinero.

Castagné, se ha convertido en una especie de Batman que trabaja por la verdad y la justicia, fue quien destapó la corrupción y riqueza mal habida de Rocío Nahle y, cuando el presidente saltó en su defensa exigiendo que las pruebas se presentaran ante las instancias oficiales, el empresario acudió a hacer las denuncias correspondientes ante la FGR, la UIF e incluso, junto con la diputada del PAN María Elena Pérez-Jean, acudió a Palacio Nacional con las pruebas que solicitó el presidente: “Ojalá que nos recibiera, él demandó pruebas la semana pasada, el viernes pasado, de la corrupción de la señora Rocío Nahle y yo presenté ya 35 denuncias ante FGR, así como una denuncia administrativa ante la Secretaría de la Función Pública por discrepancias en sus declaraciones patrimoniales. Aquí están las pruebas, se las ofrezco al presidente”.

AMLO no los recibió y, como se sabe, en la FGR que dirige Alejandro Gertz Manero las denuncias se quedarán durmiendo el sueño de los justos sin ser atendidas. La justicia en este gobierno se hace selectiva, por venganza y para responder a los intereses político electorales del presidente.

Hoy se entiende por qué Clara Brugada fue impuesta por AMLO. La red de complicidades que vienen desde lo más alto de Palacio Nacional, se pueden observar, desde aquel penoso tema de Juanito para entregar a Clara la delegación de Iztapalapa, el mugrero de cómo llegó Clara a la candidatura de Morena que fue exhibido en las grabaciones que se difundieron del jefe de gobierno Martí Batres dando instrucciones para bajar a la mala a Omar García Harfuch:

“Oye, la candidata me pidió dejar de apoyar a Clara. Ya me pasaron cómo salió en la encuesta y sí va muy abajo, no, pero tenemos dos semanas para bajar a Omar por el tema de género, eh... Yo ya le dije a Dani que le siga pegando con Hernán, con Viri, y a ver si saca algo más Ana porque lo último del ´Mini lic´ no más no pegó. Hay que seguir creciendo a Clara y no soltar la campaña contra Omar en redes, y seguir sacando encuestas que pongan empate, eh, em... Y mover todo lo que le ha pegado bien en redes y no me mal entiendas, por favor, no es que no quiera hacerle caso a la jefa, eh, es que creo que no está viendo las divisiones ni el panorama completo desde la ciudad. Me confirmas de enterado, porfa”.

Presuntos audios de Martí Batres, jefe de gobierno de la CDMX