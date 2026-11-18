En el arranque de los tiempos electorales, ni las cuotas internas ni el resultado en las urnas miden la capacidad de un perfil, el verdadero peso político radica en separar a la persona del cargo.

Comienza formalmente la época electoral y, como dicta una de las máximas más repetidas en los pasillos del poder, el que respira, aspira. En medio de esta efervescencia donde se multiplican las manos levantadas, resulta urgente que quienes buscan un cargo de elección popular tengan claridad absoluta sobre una premisa básica: su valor personal no radica en obtener una candidatura ni, una vez en la boleta, en ganar o perder la contienda.

Que alguien no te elija no determina lo que vales, aplica para la política y para la vida misma. Cuando el oficio público se abraza por vocación, exige tanto de la identidad propia que cuando el partido niega una postulación, o cuando las urnas favorecen al adversario, el golpe se siente profundamente íntimo. La pregunta inevitable surge en el silencio: ¿qué me faltó?, ¿por qué a mí no?

El gran error es asumir que las designaciones partidistas o los resultados electorales funcionan como un termómetro de la capacidad y la trayectoria. No es así. Quien camina estos senderos sabe que el rechazo casi nunca es una radiografía del mérito individual. Un partido se mueve por cuotas de poder, equilibrios internos, encuestas a modo y compromisos financieros que escapan al control de un buen perfil, sea de una candidata o de un candidato. Que no te elijan solo significa que, en ese instante, no encajabas en su rompecabezas de intereses.

Incluso cuando se logra la postulación, el desenlace suele estar condicionado por factores estructurales que devoran propuestas bien articuladas: inercias nacionales, compra de conciencias, violencia política y laboratorios de guerra sucia diseñados para confundir al electorado mediante la desinformación. Al igual que en la vida cotidiana el fin de una relación o un rechazo laboral miden una circunstancia pero nunca tu dignidad, en el escenario público el resultado electoral mide la efectividad de una maquinaria, no tu valía como ser humano.

A este desgaste se suma una de las pruebas más crudas del oficio: la resaca del día después. En política, el teléfono suele sonar al ritmo del cargo o de la posibilidad real de obtenerlo. Cuando se cierra la puerta de una candidatura o se pierde una elección, el círculo se reduce drásticamente y las lealtades desaparecen. Lejos de ser una derrota definitiva, esa depuración forzosa es el mejor filtro de realidad, permite distinguir entre quienes orbitaban alrededor de una posición de poder y quienes verdaderamente comparten una visión de país o de comunidad.

El verdadero desafío para cada política y político es aprender a separar la persona del cargo. Perder una postulación o una elección es el veredicto de un proceso complejo y coyuntural, jamás el dictamen de tu alcance ni de tus causas. La política no empieza ni termina en una boleta, se construye todos los días en el territorio, en la defensa de ideas y en la formación de ciudadanía. Al final, el triunfo real radica en mantener intacta la convicción, recordando que las coyunturas pasan, pero el compromiso genuino permanece.

Juntas y juntos impulsemos un entendimiento más maduro de la participación pública, donde el valor real no dependa de una boleta, sino de la congruencia con la que decidimos servir a los demás.

Jennifer Islas. Política y conferencista.

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