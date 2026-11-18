Juego del burlador burlado. Los que creen tener la sartén por el mango y que gozan del privilegio de esperar el tránsito efímero de los gobernantes, pueden actuar con engaño y hasta con crueldad. Los empresarios, al menos los que hablan públicamente o quienes tienen el oído presidencial no han sido del todo francos, y mandan señales sobre las dificultades para invertir, dejan que la presidenta se ratifique en sus prejuicios e ideas fijas. Falsean la situación y actúan con crueldad.

La realidad es que el Plan México no ha dado los resultados esperados. La presidenta tiene que emprender, en un momento complicado por el calendario cívico, un largo viaje al oriente en clase turista, en una aerolínea china para promover su Plan. La respuesta a sus necesidades no está tan lejos, ni son extranjeros los que el país requiere para reemprender el crecimiento; el gran volumen de inversión es nacional. La inversión extranjera es de nicho, quizá conveniente en muchos sentidos, porque se han suscrito compromisos con un socio receloso y arbitrario que se arroga el derecho de sancionar indistintamente con aranceles.

Los problemas para la inversión vienen de casa, resultado de la destrucción de la legalidad, justicia y, en consecuencia, certeza de derechos. A los empresarios, al menos a los que se les escucha, les faltó valor para anticiparle a la presidenta lo que ocurriría si se procedía a desmantelar el Poder Judicial Federal y la Suprema Corte de Justicia, así como degradar el derecho de amparo. Crueldad es reservarse su opinión cuando se conocen los efectos de una decisión trascendente errada. Desde luego que aplica también a todo colaborador de la presidenta Sheinbaum; pero así es el autoritarismo, camina hacia su destrucción, sin importar el grave perjuicio que se provoca al país.

Habrá quien diga que es mejor llevar la fiesta en paz, que frente al ogro filantrópico no queda más que callar y esperar. No entienden que el obradorismo es un animal distinto: letal, tóxico y destructivo. Es cierto que el régimen necesita a los empresarios, pero los detesta. No del todo o a todos, porque por la vía más innoble ha procreado una nueva generación de empresarios profundamente corruptos y que la oligarquía o mafia del poder, como siempre, y más ahora, goza del favor oficial. ¿Cuántos de los grandes capitales son concesionarios y proveedores del Estado?

El país se ha degradado prácticamente en todos los planos, y los supuestos avances contra la desigualdad no compensan el daño infligido. El balance es desastroso y el proceso de involución se ha acompañado de complicidad, silencio, miedo y oportunismo de los empresarios con mayor influencia. Los demás, aquellos sin relación con el poder, padecen no solo la incertidumbre y la adversidad, también la creciente extorsión, a veces por el criminal convencional, otras por el criminal investido de autoridad. Sin duda, la connivencia de los empresarios con el poder autoritario ha sido un acto de crueldad en sus motivaciones y consecuencias. El daño no es circunstancial, tampoco ocasional. México desde hace tiempo dejó de ser, para muchos, un espacio de generosa conveniencia.

Siempre habrá oportunidades. El problema es que emprender un negocio resulta cada vez más una acción selectiva, incierta y estrecha, más para quienes actúan en la ilegalidad. Mientras hay una economía que no crece, y es incapaz de dar soporte a los programas clientelares y a la inversión de infraestructura, especialmente cuando el gobierno suscribe una visión monopólica y estatista. No en balde el problema que presenta el sector energético nacional, uno de los obstáculos para la inversión productiva y el equilibrio de las finanzas públicas.

México es un mercado importante y una plataforma que ha probado singular capacidad para exportar, resiliente en extremo y con un enorme potencial y atractivo. Pero presenta problemas serios como el precario equilibrio de las finanzas públicas, que lo expone por la calificación de su deuda y prospectiva. El riesgo del país crece y no se resuelve en la gestión personal y discrecional con algunos empresarios, uno de los recurrentes errores del régimen obradorista.

El gobierno descalifica a los empresarios cada vez que hacen un planteamiento que le resulta incómodo o negativo. Quienes los representan o hablan con el poder no han encontrado la manera no de persuadir, tarea imposible, sino de expresarse con honesta claridad. Una crueldad para ellos y para el país.