“Se rezagan en equidad empresas mexicanas”. Esta es una nota importante publicada hoy 8 de marzo de 2023 en el diario Reforma .

Triste realidad: “En América Latina, México tiene el peor puntaje en el ranking PAR, que mide el estado de las organizaciones en términos de políticas de equidad de género y diversidad corporativa”.

Eso quiere decir que sobran empresas machistas en nuestro país. Una de ellas, el periódico Reforma. El directorio de la empresa propiedad de la familia Junco no me dejará mentir: está integrado por 17 hombres y 3 mujeres. Solo una de ellas —y no en la primera mitad de la tabla— tiene nivel de dirección.

Ya había comentado aquí que en Reforma la única directora se le ubica dos posiciones debajo de la que tenía su antecesor varón.

En efecto, el antecesor de la actual directora de negocios, René Sánchez, estaba ubicado en la posición 9 del directorio; a ella le dieron la 11.

Trabajo igual, posiciones distintas. ¿Por qué? Respuesta: Porque uno es hombre y la otra, mujer: nada más por eso. Si alguien lo duda, que vaya a la hemeroteca.

1. (Macho) Alejandro Junco de la Vega , presidente del consejo.

, presidente del consejo. 2. (Macho) Rodolfo Junco de la Vega , vicepresidente del consejo.

, vicepresidente del consejo. 3. (Macho) Alejandro Junco Elizondo , director general.

, director general. 4. (Macho) Ricardo Junco Garza , director general comercial.

, director general comercial. 5. (Macho) Ignacio Mijares , director general de operaciones.

, director general de operaciones. 6. (Macho) Juan E. Pardinas , director editorial general.

, director editorial general. 7. (Macho) Roberto Zamarripa, director editorial.

8. (Macho) Alex Castillo, director editorial.

9. (Macho) Gerardo Lara, director comercial.

10. (Macho) Juan Carlos Pulido, director comercial de experiencias de marca.

11. (MUJER) Mayela Córdova , directora editorial de la sección negocios.

, directora editorial de la sección negocios. 12. (Macho) Roberto Castañeda, subdirector editorial.

13.(Macho) Jorge A. Jiménez, subdirector digital y de la sección cancha.

14. (Macho) Edgar Espinosa, director de tecnología.

15. (Macho) Paolo Regalafo, subdirector de circulación.

16. (Macho) Jorge Obregón, director de producción.

17. (MUJER) Lorena Becerra , subdirectora de datología.

, subdirectora de datología. 18. (MUJER) Elvira Carrasco , subdirectora de Agencia Reforma.

, subdirectora de Agencia 19. (Macho) Miguel de la Vega, coordinador de proyectos especiales.

20. (Macho) Omar Olvera, subdirector gráfico.

Ejemplo de una empresa diferente, respetuosa de las políticas de equidad de género es La Jornada, periódico dirigido por una MUJER, Carmen Lira, por lo demás una periodista histórica.

¿Cómo andamos en SDPNoticias ? El director general, (Macho) Federico Manuel Arreola, es hombre; la directora editorial —segunda posición en importancia— es MUJER, Elizabeth Flores. No tan bien como La Jornada, no tan mal como Reforma.

¿El Universal? El diario propiedad de la familia Ealy lo dominan los machos: una sola mujer en su directorio, y abajo en la estructura

(Macho) Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente ejecutivo y del consejo de administración.

(Macho) Juan Francisco Ealy Jr., vicepresidente ejecutivo y director general.

(Macho) David Guadalupe Aponte Hurtazo, director general editorial.

(Macho) Carlos Benavides, director editorial.

(MUJER) Perla Ealy Díaz, directora de suplementos.

(Macho) Miguel Castillo, subdirector editorial.

(Macho) Francisco Vega, subdirector de diseño.

(Macho) Mario Dorantes, subdirector de contenidos web.

(Macho) Julio Suárez, gerente de video.

(Macho) Manuel Moreno, director de finanzas.

(Macho) Raymundo Regalado, director de administración

(Macho) Juan Carlos Ealy Lanz Duret, director de operaciones, mantenimiento, inmuebles y servicios.

(Macho) Juan Manuel Ramírez, director comercial.

(Macho) Antonio Valle López, director de tecnología de la información.

(Macho) Juan Jesús Cano Díaz, director de marketing.

(Macho) Fernando Zúñiga, gerente de operaciones y distribución.

(Macho) Espiridión González Reyes, gerente de producción.

(Macho) Miguel Ángel Garnica, coordinador de diseño web.

(Macho) Jesús Rogelio Guerra Rodríguez, gerente de desarrollo web y nuevas tecnologías.

¿El Financiero? El diario propiedad de Manuel Arroyo lo dominan los machos: una sola mujer en su directorio, en la última posición

(Macho) Enrique Quintana, vicepresidente y director general editorial.

(Macho) Víctor Piz, director de información económica y de negocios y editor en jefe de El Financiero impreso.

(Macho) Jonathan Ruiz, director general de proyectos especiales y ediciones regionales.

(Macho) Guillermo Ortega, Director General de Información Política y Social.

(Macho) Ricardo Del Castillo, Director Gráfico.

(Macho) Pablo Hiriart, Jefe de Corresponsales en EU.

(Macho) Ariel Barajas, Director de Televisión.

(MUJER) Elizabeth Torrez, Coordinadora de Operación Editorial