He informado con anterioridad del Proyecto Borges al que he sido convocado. Como parte del mismo, comparto la lectura del poema “Cosa y hombre”, donde se respira, con mayor o menor fortuna, el ánimo del espíritu borgiano.

Cosa y hombre

Como en bello y melancólico poema de Borges,

de estos libros que a mi gusto me rodean,

muchos hay que no he leído

ni nunca leeré.