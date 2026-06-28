Abordé el auto, y su joven conductor me asaltó con su sensibilidad e inteligencia sin esperar preguntas o respuestas:

-Buena tarde. ¿Cómo va la vida?

–No soy político, pero, oiga usted, los maestros se pasan: Vandalizan los Oxxos, a los del no sé qué “negro” los deberían tratar igual que como ellos nos tratan.

Yo nací y crecí en Santa Úrsula y ahí aprendemos a defendernos, además de tolerar cada 40 años el estado de sitio con la joda del Mundial. Así que si siguen molestando así como lo hacen me cae que podemos reaccionar.

-Mire, no dejan trabajar bien, perdemos tiempo y el poco dinero que ganamos. Se pasan y nosotros también podemos pasarnos. Es un riesgo mutuo, digamos.

Porque, digamos, qué es lo que quieren. Como decía mi abuela: si quieres hablar hablamos, pero si quieres nomás joder, mejor dime y lo arreglamos de otra forma.

-Está muy canijo, jefe. Mire nomás, cuánto llevamos de tiempo y no avanzamos.

-Ahora bien, un argentino aficionado al futbol que entrevistaron en la tele dijo que los mexicanos somos buenos pero que le duele ver como trata de mal el gobierno a la gente.

-Luego, eso de pintar la ciudad fue un desperdicio, el mentado parque de Tlalpan quedó incompleto y, sin salidas, el Metro inundado, no, bueno.

-Luego la deuda. Según me dijo un cliente que antes debíamos 10 y ahora debemos 20 millones o billones, más bien. Ni el PRI ni el PAN hicieron eso. Y van a aumentar más esa deuda.

-Unos señores igual me dijeron que querían decirle a Brugada si la pelota regresa a casa ¿Las personas por qué no regresan?

-Si antes decíamos p… Peña como nos está dejando el país, ahora está peor sin pies ni cabeza como se dice, al menos la ciudad, ¿o no?

-No sé. Mejor dígame usted que la recorre a diario.

-Sí. La neta votamos mi esposa y yo por Claudia y Brugada, pero ahora dudamos si hicimos bien.

-Hace tiempo trabajé en un bar de lujo, y esos jeques que llegaban ahí decían que el próximo presidente sería Peña y después AMLO. O sea, ¡cuál democracia! Ya está dicho todo, es un juego de los de arriba no de los de abajo.

-Nosotros nomás estamos pagando campañas, si acaso.

-Ahora, sí creo que AMLO fue mejor que Peña y hasta que Claudia. Al menos ayudó algo al pueblo y no solo nos sacó nuestros recursos como antes se hacía.

-Pero, vea nomás. Pagamos impuestos y servicios y no nos responden igual. Lo de siempre.

-Pues…

-Bueno. Pues ya llegamos. Bájese con cuidado, no olvide sus pertenencias y que le vaya bien con el Mundial encima y luego las campan̈as que ya empezaron. Que friega, me cae. Al menos ya se van los dizque maestros, pero ahí vienen los transportistas. Ni para dónde hacerse.