Perlas Sueltas

• Respaldado por el cacicazgo que consolidó en la última elección de dirigentes en el Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE), Luis Miguel Victoria Ranfla se dispondría a disputarle, en diciembre de 2024, el liderazgo de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) a Joel Ayala Almeida.

• Los nueve años que ocuparon la presidencia de ese sindicato (2013 a 2022), le permitieron sentar las bases para ubicar en posiciones estratégicas a un grupo de incondicionales -integrada mayoritariamente por mujeres- que le garantizan el poder absoluto. Ninguna decisión importante se toma sin su consentimiento.

• A quienes en la elección de dirigentes de mayo del año pasado se atrevieron a disputarle el control, los obligaron a renunciar a su militancia. Al vicepresidente en su segunda gestión, Hilario Ramírez Chávez, tras haberle ganado de manera dudosa, lo persiguió con la amenaza de expulsarlo de la organización sindical, mientras protege a la familia García Culebro del robo de unos 300 millones de pesos de los trabajadores.

• A Ramírez Chávez el comité electoral del SNTISSSTE, en un primer resultado por la presidencia sindical, le reconoció 23 mil 308 votos, contra 30 mil 202 que le acreditó a Norma Liliana Rodríguez Argüelles. En un segundo recuento, le aumentaron hasta 24 mil 400, mientras se declararon 4 mil 999 nulos, lo que fortaleció la sospecha de que la elección fue manipulada.

• El comité electoral, dominado por afines a Victoria Ranfla, violentó de manera reiterada el estatuto: declaró triunfadora a la planilla azul que postuló a Norma Liliana Rodríguez Argüelles, tramitó el reconocimiento del tribunal de conciliación y retrasó un día el inicio del congreso de toma de posesión. Un cochinero que todavía se encuentra cuestionado por varios juicios legales.

• Esas irregularidades -incluido que el congreso debió efectuarse en mayo y no en junio, como lo ordena el estatuto sindical- fueron avaladas por el tribunal de conciliación, lo que abonó en la creencia que durante la gestión del magistrado Plácido Humberto Morales Vázquez la impartición de justicia para los burócratas está manchada por la corrupción.

• Victoria Ranfla hizo todo lo legal o ilegal a su alcance para torpedear toda posibilidad que Ramírez Chávez ganara esas elecciones: así garantizó su cacicazgo en el SNTISSSTE, pues la señora Rodríguez es marioneta, a quien durante cinco años le permitió excesos como la compra de una lujosa casa en la Colonia del Valle en la Ciudad de México y viajes de lujo familiares en cruceros internacionales.

• Además, ubicó en posiciones estratégicas a un grupo de incondicionales: Claudia Medina Miranda, Gabriela Eugenia Barragán Galindo, Aurora Miranda Matus, Susana Jiménez López, María de Los Ángeles Alvarado Santos, Lucía Dolores García Rojas, Roberto Javier Gómez Gómez y José Antonio Sandoval Cruz, entre otros.

Claudia Medina Miranda, secretaria de recursos humanos en la CDMX del SNTISSSTE (* agendapropia.mx)

• A la señora Medina Miranda, de burócrata mediana en el ISSSTE, la incorporó al sindicato como secretaría técnica de la presidencia que él ocupaba. En la planilla de la señora Rodríguez Argüelles la incluyó como secretaría de recursos humanos en la Ciudad de México, así como en la comisión mixta de recursos humanos y secretaría en el comité del Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC).

• Junto con Aurora Miranda Matus -directora de comunicación social- y Susana Jiménez López, controlan las subcomisiones, con el argumento de ser las que dominan lineamientos, reglamentos y leyes bajo las que se regulan. Ninguna de las tres ha sido secretaría general seccional, por lo que son garantía de incondicionalidad para Victoria Ranfla.

• La señora Barragán Galindo -su comadre de grado-, la hizo presidenta del comité nacional de vigilancia y del comité electoral. Junto con José Antonio Sandoval Cruz, que preside la comisión de honor y justicia, le permiten el control de los órganos de vigilancia, desde los cuales pueden accionar mecanismos sancionadores.

• Fue a través de su comadre y del hijo de Hilda Cruz Tornez -ex secretaria general de la sección IV “Clínicas de especialidades”- como inició acciones con la intención de expulsar a Ramírez Chávez, bajo el argumento de no haber asistido al congreso de toma de posesión, así como “indisciplina, desacato y deslealtad” al SNTISSSTE. El ex candidato a la dirigencia, optó por renunciar e impulsar un nuevo sindicato.

María de los Ángeles Alvarado Santos, vicepresidenta de la comisión nacional de auxilios (* agendapropia.mx)

• A las ex secretarias generales de la sección IV “Clínicas de especialidades”, María de Los Ángeles Alvarado Santos y Lucia Dolores García Rojas -¿cuándo fue la boda?-, las ubicó en la vicepresidencia de la comisión de auxilios y la secretaría de acción femenina, además de integrarlas en la comisión nacional mixta de uniformes y ropa de trabajo. Una de ellas puede ser candidata a sustituir a Norma Liliana en 2026.

Roberto Javier Gómez Gómez, secretario de finanzas (* agendapropia.mx)

• Roberto Javier Gómez Gómez, es además de secretario de finanzas del comité ejecutivo nacional, integrante de la comisión nacional mixta de recursos humanos. Es uno de los que han deslizado que Victoria Ranfla será, a partir de diciembre de 2024, presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), en sustitución de Joel Ayala Almeida.

• Según esto, logró ya consolidar una alianza con un personaje influyente en el grupo cercano de Ayala Almeida. Hablan incluso que en el último cumpleaños, se le hizo un regalo de varios ceros. La versión tiene sentido, debido a que se trata de alguien que ha operado en ocasiones anteriores a favor del SNTISSSTE.

• Tiene un argumento que suena lógico para desmarcarse de sus intenciones de desbancar a Ayala Almeida del liderazgo de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) en diciembre de 2024 cuando concluye su actual gestión: tres paros cardíacos que lo han afectado. ¿Porque ayudó la dirección del deportivo del SNTISSSTE?

• Victoria Ranfla inició su carrera en el sindicalismo en la sección IV “Clínicas de especialidades”, de la que fue secretario general hace más de 35 años, en la que instauró un cacicazgo. El año pasado permitió que Arturo Delgado, su ex cuñado, asumirá la dirigencia, pese a señalamientos de hostigamiento sexual en contra de sus compañeras enfermeras.

• En ese sindicato, Francisco García Culebro mantiene, desde 1981, un cacicazgo en la sección VI “Estancias de bienestar infantil”, en la que sus hermanos Carlos Fermín y Rosa Margarita y sus hijos Francisco Enrique y Erick Arturo han sido secretarios generales. En 2017 Victoria Ranfla les ratificó el manejo del fondo multimillonario de la comisión de auxiliares, en el que desaparecieron cerca de 300 millones de pesos en cinco años.

• Norma Liliana ordenó una auditoría que concluyó en noviembre del año pasado por la desaparición de unos 300 millones de pesos. Erick Arturo García Salamanca Varela -hijo del cacique- no cumplió con la antigüedad para presidir esa comisión. La figura de la deslealtad con el SNTISSSTE que iba aplicada a Ramírez Chávez, ¿por qué no se les aplica a Victoria Ranfla ya la familia García Culebro? La respuesta es obvia.

• Jesús Rodríguez Méndez celebró, en instalaciones del sindicato un año de haber asumido la dirigencia de la sección 1 “Oficinas centrales” del SNTISSSTE. Fiel a su estilo, sentada en la mesa principal su esposa y secretaria de finanzas, Virginia Agundez, mientras en un rincón la de turismo, Selene González, no podía ocultar su disgusto, ella que actúa como la secretaria general. “Judas Iscariote”, le dicen...

“Los textos escritos en esta columna no son informaciones con sustento en documentos; son versiones no confirmadas que se escuchan en los sindicatos.”

Colaboración especial para SDPnoticias de agendapropia.mx, portal especializado en asuntos sindicales