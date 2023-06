“Porque el amor tabasqueño Se entrega siempre con todo el dueño Paloma mía, ven a mi lado Aquí te espera el amor robado Te espera en boda del otro lado Ven, ven, ven Ven, ven, ven Vamos a Tabasco que Tabasco es un Edén A Tabasco.” PEPE DEL RIVERO

“Contra el salteador, el cuatrero y el ratero hay la acción criminal. Contra el ladrón literario no hay nada y, además, el robado costea el precio de la magnesia para pagar la bilis que produce el despojo.” IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO

El plagio en la 4t no es materia exclusiva de la ‘ministra pirata’, Yasmín Esquivel Mossa. Hay muchos otros descarados casos de gente que la practica.

Se puede comprender lo fácil que es usar frases, hasta párrafos completos, pronunciados antes por otras personas (aunque menos cuando se tiene a todo un equipo de estrategia dedicado —uno supondría— a pensar ideas frescas), pero en todo caso habría que dar crédito de ellas. ¿No?. Mas tristemente lo del plagio es común en México; supongo porque pocas veces hay castigo… Empezando con López Obrador, y ahora también con sus corcholatas.

Ni en eso fueron diferentes en esta autodenominada ‘transformación’. Bueno, sí; aumentaron el porcentaje. Por ejemplo, si Enrique Peña Nieto plagió el 30% de su tesis de licenciatura (lo que también supimos gracias a Guillermo Sheridan), Yasmín lo hizo prácticamente en su totalidad.

Andrés Manuel López Obrador

Pero quien empezó con esta ‘valiente honestidad’ de utilizar frases de otros sin dar crédito fue —faltaba más— López Obrador. ¿Me equivoco? No creo. Su emblema: “por el bien de todos, primero los pobres” es una frase de Enrique González Pedrero (priista gobernador de Tabasco de 1983 a 1987). ¿Qué le costaba decir que la frase era de alguien más o que la escuchó en el “Tabasco es un edén” (¡copyright!)? En fin.

Total, la peor copia de los sexenios de Luis Echeverría y José López Portillo. Sí, se puede estar peor…

Y aquí algunos otros —contados— casos:

Yasmín Esquivel Mossa

Ya lo dije: la ‘plagiaria mayor’. No solo la tesis de licenciatura, también la del doctorado. La Universidad Anáhuac, donde cursó el programa, informó que ya no puede hacer nada porque “a partir de los tres años siguientes a la emisión del acta del examen doctoral, no es posible llevar a cabo una acción que la cuestione”. En pocas palabras, no es que negaran el plagio, sino que no pueden/quieren hacer nada al respecto. Pequeña pero fundamental diferencia.

Poco importó que, de 456 páginas de texto, 209 fueran idénticas a trabajos publicados por 12 autores diversos (obvio, sin citarlos). Y si bien se supone que es un doctorado conjunto (Doctorado en Derecho por la Universidad Anáhuac en convenio con Universidad Complutense de Madrid), esta última se desmarcó de dicho título. Informó que la hoy ministra: “nunca sustentó su tesis doctoral en nuestra casa de estudios, por lo que no puede ser considerada como una de nuestras doctoras”.

Alejandro Gertz Manero

Nuestro fiscal general de la República plagió al menos dos trabajos para sus libros “Guillermo Prieto” e “Ignacio Allende”. Lo peor es lo que el CONAshit sentenció: “se desecha la queja presentada contra Gertz Manero, dado que ninguno de los quejosos es autor o demuestra contar con los derechos de propiedad de las obras presuntamente plagiadas”. Nuevamente, no se refuta el plagio ni se establece el fondo del asunto, solo se informa que los quejosos ni son autores (no en estos momentos, pues ya fallecieron) ni hay nadie que los esté representando judicialmente… De risa loca.

José Antonio Romero Tellaeche

El actual director del CIDE plagió también en al menos dos artículos publicados a su nombre (13 párrafos para ser exactos). Ideas presentadas como propias; ¿dar crédito a las fuentes utilizadas? ¡Por favor!

Boris Berenzon Gorn

El hoy coordinador de Acciones y Programas de Promoción de la CNDH fue destituido como profesor por la UNAM en 2013 pues plagió al menos 18 párrafos del libro “Puros Cuentos: Historia de la historieta en México 1874-1934″.

Fabrizio Mejía Madrid

El escritor… periodista y uno de los principales activistas de la 4t plagió el libro “Representaciones del intelectual” de Edward Said (le debemos también a Guillermo Sheridan haberlo señalado).

Américo Villarreal Anaya

El gobernador de Tamaulipas (o su equipo…) nada más copió integra a los exgobernadores Egidio Torre y Eugenio Hernández una nada despreciable parte de su Plan Estatal de Desarrollo.

Claudia Sheinbaum Pardo

Pareciera que su equipo odia a la candidata por Morena a CDT, pues es de las contendientes que más casos de frases ajenas tiene hoy por hoy en su haber. Doble error, pues idear slogans originales se traducirían en aún más femeninos apoyos a su campaña. Eso de “México con m de Mujer” es original de Rosario Robles Berlanga; “Nunca más un México sin nosotros” lo dijo la comandante Ramona del EZLN en octubre de 1996 en el Zócalo de la Ciudad de México. Por cierto, esta frase es también el lema del Consejo Nacional Indígena… Circula, además, un spot publicitario de Claudia que está copiado de la campaña presidencial de la derechista peruana Jeanine Áñez (2020)…

Y, bueno, todas las corcholatas

El discurso de López Obrador, aunque —a dios gracias— sin sus pausas.

Hay una cuestión que no deja de sorprenderme: los plagios se dan en todos lados. La diferencia es que en México continuamos muy quitados de la pena; en otros países (y en el México del ayer), la gente se hace responsable de sus apropiaciones y remedos.