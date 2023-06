Lo he dicho en repetidas ocasiones: El presidente López Obrador es un animal político. Mueve las piezas desde su trinchera. Marca agenda todos los días. La oposición habla de lo que él quiere o le conviene. Y todos así…

No hablemos de corcholatas. Hablemos de AMLO. Qué manera la de hacer política y ejercer el poder la del presidente. Siempre se ha manejado, que cuando aparece candidato oficial, el presidente pierde poder y los reflectores voltean a quien será el siguiente. En automático buena porción del poder pasa a manos del sucesor.

Pero López Obrador ha jugado inteligentemente sus cartas. Realmente tiene a todos, oposición incluida, atentos a sus movimientos y a cómo mueve el cuadro, dirían en el argot beisbolero.

El presidente Andrés Manuel marca agenda, habla de la sucesión, no se esconde. Y ya se reúne con tales y cuáles. Baja indicaciones, comunica y manotea la mesa. El mensaje es claro: quien manda es él.

Puso las reglas del juego para la sucesión. Les dio también premio de consolación a quien participe. Les dio chuleta y zanahoria para corretear. Todos ganan, nadie pierde. Así construye la unidad. En política como en las guerras; no se gana todo, y tampoco se pierde todo.

La oposición me parece más desarticulada que nunca. No han sabido rentabilizar el desgaste natural que un gobierno como el de AMLO ha tenido. Tampoco pudieron diferenciarse de quienes encabezaron el periodo “neoliberal” y lo único que hacen es recordarle al electorado que Morena es la opción porque PRI y PAN dejaron de serlo hace muchos años. En la cancha de la esperanza, sigue mandando López Obrador, sigue siendo el caudillo de la lucha de las izquierdas y el bienestar. Así lo identifica la gente. En la alianza no pudieron ocupar jamás el espacio en la agenda política y en la narrativa social.

En mi opinión, timing perfecto y contundente muestra de poder, con mensaje de control político. El presidente lleva los hilos del poder, y eso ha quedado más que claro. Quien piense que AMLO se va retirar el 2024 está muy equivocado.

Son CUEN-tos… y que se los crea un niño

Con el respeto que me merecen los infantes, cuyo pensamiento crítico no merece mi desdén. Pero ¿quién le puede creer a Héctor Melesio Cuén que “no está en la UAS”?

Vaya usted a intentar conseguir un espacio en la escuela de medicina y en los pasillos le dirán que es solamente con “el maestro” con quien puede arreglar ese tema. Desea usted ingresar a dar clases, requiere si o si, la venía del dirigente del PAS. Si es de su interés venderle tortillas a la universidad, por supuesto que necesita ser un proveedor palomeado por el ex rector Cuén Ojeda.

Resulta más que inverosímil que por haber renunciado a su pensión universitaria, Héctor Melesio Cuén se atreva a decir que “no está en la UAS”.

Las recientes denuncias en la FGE que salpican al rector Jesús Madueña y que llevan como destinatario número uno a Héctor Melesio Cuén Díaz, hijo del “maestro”, son una prueba pública de la responsabilidad de la familia en las compras y cuando menos, en el control financiero de Casa Rosalina. Para permitirle ese alcance a una familia, algo de control y poder sobre el rector debe tener… otra prueba más en estricto apego a la lógica.

El rector hace doble juego. Envía mensajes de buena voluntad y luego se retracta. Recién entregó su segundo informe en un acto desangelado y desairado. El gobernador Rocha Moya no estuvo presente, por agenda y situaciones. Pero que salvo los diputados del PAS no hubiera represéntantes del Legislativo ni de Gobierno del Estado es un pésimo mensaje. Nadie quiere estar para acompañar o respaldar a un presunto responsable de malos manejos y corrupción. Madueña comienza a quedarse solo.

Es urgente la democratización de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El rector debería abocarse a resolver el tema de la Ley Orgánica universitaria y así devolverle sus derechos a la comunidad universitaria.

Quien se desmarcó desde su llegada fue el ex rector Juan Eulogio Guerra. El primero en decir “fuera el PAS de la UAS”.

Mientras, la FGE continúa recibiendo denuncias. Cada vez será más complejo para los universitarios señalados salir del problema legal que se viene. Ya iremos viendo.

Vanessa Félix en Twitter: @vanessafelixmx