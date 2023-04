El diario más importante de Barcelona, por lo tanto, uno de los dos más influyentes de Europa, recurrió a la casa encuestadora mexicana con el mayor historial de aciertos en elecciones de todo tipo.

Hoy, La Vanguardia ha difundido tanto en su edición impresa como en la digital un estudio realizado por la casa encuestadora Covarrubias y Asociados. No es sorpresivo que Claudia Sheinbaum mantenga una ventaja de 10 puntos sobre Marcelo Ebrard en la contienda interna de Morena. Lo que llama la atención es que este resultado se dé en el momento de mayor actividad propagandística del canciller. Significa que la publicidad tiene sus límites, que lo valioso no es el ruido, sino el trabajo honesto y sin poses.

Entendamos las cosas. Marcelo sigue abajo de Claudia y con una desventaja considerable, pero, pese a todo, se mantiene en la carrera. Distinto caso es el de Adán. A juzgar por los números de Covarrubias y Asociados difundidos en La Vanguardia de Barcelona, el que no tiene ninguna posibilidad en la carrera de las corcholatas es Adán Augusto López. Ha hecho tanta propaganda como Ebrard e inclusive más —se nota en los anuncios de Google—, pero ni hablar: el carisma que natura no da, la publicidad política no proporciona.

Lo que sí sorprende, inclusive a mí que tengo la mejor opinión del presidente de México, es la elevadísima aprobación que la encuesta de Covarrubias ha medido para el presidente Andrés Manuel López Obrador: ¡80 por ciento de la gente entrevistada califica positivamente su trabajo!

En el periódico español mencionado se dice que eso es algo nunca visto al final de un sexenio en México. Yo añadiría que quizá se trata de un fenómeno nunca visto en ninguna parte, ya que los gobernantes en todo el mundo suelen llegar a la última etapa de sus administraciones con la popularidad disminuida y cada día decreciente.

Se explica que en las encuestas Morena arrase con la oposición. No podía ser de otra manera teniendo a un presidente con una popularidad tan alta y subiendo: yo no había visto que se le diera a AMLO un 80 por ciento de aprobación; ese número es muy alto en todo los sondeos, pero 80 por ciento es increíblemente elevado. Desde luego, no estoy cuestionando el hallazgo de la encuestadora Covarrubias y Asociados, paradigma de profesionalismo, imparcialidad y seriedad. Simple y sencillamente estoy diciendo que estamos ante un hecho histórico al tener en México un presidente tan bien evaluado por la ciudadanía.

Naturalmente, en La Vanguardia de Barcelona sus periodistas, en un trabajo sobre las elecciones mexicanas no podían dejar de mencionar que la líder en las encuestas tiene un consultor de esa ciudad, el señor Antoni Gutiérrez-Rubí. Por cierto, La Vanguardia da a conocer que otros equipos políticos de nuestro país ya andan en la capital de Cataluña buscando asesoría para intentar crecer en las encuestas. Curiosidades de la lucha por el poder.

Por lo demás, la encuesta de Covarrubias difundida en Barcelona deja perfectamente en claro que la oposición no tiene posibilidades de triunfo en 2024. La mejor opción opositora, dice el texto del reportero Enrique Morán, es un muerto. Me apena el comentario pero es la verdad: Luis Donaldo Colosio Riojas destaca sobre todos los otros y otras aspirantes del PAN y el PRI. Pero no por su trabajo en la alcaldía de Monterrey, sino por el recuerdo del añorado candidato asesinado en 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana.