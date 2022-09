En la mañanera de hoy el presidente López Obrador dijo que la inmensa” mayoría de los medios lo critican, pero la gente lo apoya…

Un momento, si recuerdo bien Andrés Manuel no dijo “critican”, sino “atacan”. Hay una diferencia notable entre ambas palabras.

El primer vocablo —“critican”— describe al buen periodismo, una profesión que correctamente practicada investiga lo cuestionable de las personas con poder, y si lo encuentra lo difunde, le pese a quien le pese.

El segundo término —“atacan”— explica lo que hace una minoría de columnistas mareados por la fama que, en los gobiernos anteriores, gozaron de enormes privilegios que la 4T les quitó.

Quiero pensar —y creo que no me equivoco— que en la mayoría de los casos no se trata de agresiones inmorales contra AMLO, sino de simple periodismo que merece ser respetado.

Lo que sea, la prensa no es generosa con el gobernante de México ni tiene por qué serlo. Es una realidad que llama la atención dentro y fuera de nuestro país y que no ha dejado de ser analizada por la comentocracia, que desde el arranque del sexenio espera que, ahora sí, se desplome la aprobación de Andrés Manuel.

Pero la aprobación de nuestro presidente se mantiene elevada, muy elevada. Cito algunos estudios:

√ El 61% aprueba a AMLO en la encuesta de Lorena Becerra para Reforma.

√ El 62% aprueba al presidente López Obrador en la encuesta de Buendía & Márquez para El Universal.

√ El 54% aprueba a Andrés Manuel en la encuesta de Alejandro Moreno para El Financiero.

√ El 69% aprueba al presidente de México en la encuesta de Enkoll.

√ El 74% aprueba al tabasqueño en la encuesta de MetricsMx para SDPNoticias.

√ El 62% aprueba al primer mandatario en la encuesta de Covarrubias y Asociados.

√ El 67% aprueba a Andrés Manuel López Obrador en la encuesta de Demotecnia.

En la reciente Vuelta a España desde que, temprano —en la sexta etapa—, el joven ciclista belga Remco Evenepoel tomó el liderato, la mayoría de los y las analistas en los medios especializados esperaban que “hoy sí tenga Remco un mal día y al fin lo derroten los favoritos”.

Pero Evenepoel se sostuvo y ganó la tercera carrera de tres semanas de duración, y además lo hizo superando a sus rivales con mucha claridad literalmente en todos los terrenos complicados: tanto en la contrarreloj como en la montaña.

Así Andrés Manuel, el presidente que ha sostenido su aprobación en niveles elevadísimos y no parece haber ninguna razón para que disminuyan.

La pregunta que la comentocracia se hace ya no es si la aprobación de AMLO caerá —a estas alturas del sexenio nadie lo ve posible—, sino por qué resiste a pesar de tantas críticas en su contra de buena y mala fe.

Solo hay una respuesta a esa pregunta: la mayoría de la gente apoya al presidente Andrés Manuel López Obrador por muchas razones —por su capacidad de trabajo, por sus programas sociales, por su excelente estrategia de comunicación, por sus obras de infraestructura, etcétera— , pero en especial por la característica de su personalidad que muy pocas veces la sociedad mexicana había visto en un político importante: la honestidad personal. Así de sencillo.