Con enero, llega la oportunidad -en mi caso es una necesidad- de ver cómo les fue a las tres principales aerolíneas del país y qué retos vislumbran para este 2024. Aprovecho para comentarles que la nueva Aerolínea del Estado Mexicano no está dentro de esta “comparativa”, como le llamo a este ejercicio, por el simple hecho de que comenzó sus operaciones el 26 de diciembre, apenas unos días antes de que terminara el año.

Dicho esto, comencemos con la aerolínea bandera del país: Aeroméxico. Gracias al regreso de la categoría 1, en los últimos tres meses del año, nos estuvo informando de los planes de crecimiento sobre todo a Estados Unidos, ampliando sus rutas y frecuencias a distintos destinos, pero también nos anunció un gran impulso que van a tener gracias a las Olimpiadas de París 2024, por lo tanto, sus frecuencias aumentarán en el verano.

Durante todo el año, Aeroméxico mantuvo una constante que fue estabilizarse, sobre todo después de haber sorteado el Capítulo 11, del cual salió avante. También es gracias al impulso que le da su alianza con Delta Airlines que ahora tiene más ofertas de vuelos para los pasajeros.

Cierra el 2023 transportando a 24,760,000 pasajeros, lo cual significa un crecimiento con respecto al año 2022, de un 14%; nada mal para la administración de Andrés Conesa.

En el mercado nacional, Aeroméxico supo aprovechar la salida de Transportes Aeromar, que benefició a su filial Aerolitoral, también conocida como Aeroméxico Connect que tuvo un incremento del 15.4% con el pasaje doméstico.

Y en cuanto a los vuelos internacionales, el crecimiento del caballero águila fue del 10.4%, pero debemos de considerar que fue hasta el mes de septiembre del 2023 que se recuperó la categoría 1.

Ahora sí, vayamos a los desafíos que tiene en puerta Aeroméxico, y uno de los principales retos es la reducción de los slots en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), y reacomodarlos de tal forma que su impacto sea menor. Por esta medida, muchas de sus operaciones se trasladarán al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), pues se busca desahogar las operaciones de la principal terminal aérea del país.

Otro de los grandes retos a los que se va a enfrentar, es lo relacionado a los aviones B737MAX-9, que han tenido que ponerlos en tierra y no se ve para cuándo los puedan volver a reactivar. Y es que ahora sí los de la Agencia Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) están revisando con lupa dicho modelo de avión de la Boeing.

También este año concluyen los convenios de ahorros que firmaron con sus trabajadores por la pandemia de Covid; ese es un frente más que tienen abierto y ya veremos cómo se dan las negociaciones. Sin duda grandes retos para este 2024.

Ahora vayamos con Volaris, quien cierra el año 2023 con 33,497,000 de pasajeros, con lo que se posiciona en primer lugar, y además tiene un crecimiento del 7.9% con respecto al año 2022.

En entrevista con Forbes, Enrique Beltranena, CEO de Volaris afirmó: “Estamos satisfechos con la demanda que experimentamos durante la temporada alta, la cual, junto con los cambios que hemos implementado en nuestra red, nos ayudaron a lograr un crecimiento... En los ingresos unitarios totales.”

Y además dijo que está confiando en el 2024, pues tienen un plan de negocios “resiliente”, y esto es derivado al problema al que se enfrentaron con los motores Pratt & Whitney de algunos de sus aviones, que tuvieron que se puestos en tierra para poder reemplazar la pieza defectuosa.

Los grandes retos que enfrenta para este 2024, son: revisar si le conviene la política de rotación, así como los recortes que hacen de manera periódica a su personal para no generar antigüedad; y también tienen que evaluar la rentabilidad de sus rutas; tomemos en cuenta que Volaris tiene divisiones de la aerolínea en Centroamérica . Por lo pronto Volaris se alza con el primer lugar en cuanto a transporte de pasajeros.

Por último -pero no menos importante- veamos a VivaAerobus, empresa a cargo de Juan Carlos Zuazua, quien pasó de transportar 21 millones de pasajeros en 2022 a 24,992,000 en 2023. VivaAerobus, en realidad es la que más ha crecido con un 20.7%, si nos ponemos a analizar los distintos porcentajes, Aeroméxico tuvo un crecimiento del 14%, mientras que Volaris fue en realidad quien menos creció con un 7.9%.

Al igual que Volaris, el reto de VivaAerobus ha sido con el tema de los motores Pratt & Whitney y la polémica sobre el arrendamiento “húmedo” para subsanar la falla de los motores, que ha obligado a mantener a algunos de sus equipos en tierra. Además, pronto veremos las consecuencias de la decisión de no correr por este motivo a ninguno de sus trabajadores.

Para este 2024 su gran reto está en expandirse en el mercado internacional, porque cierra el año 2023 con un crecimiento en el mercado nacional del 14.5% y en el internacional del 20.2%, así que las señales son claras para dónde tiene que enfocar sus baterías esta aerolínea de bajo costo.

Ahora sí, vayamos al análisis (y es que no hay que irnos con la finta con los números). La aerolínea que en realidad está en primer lugar, por el crecimiento que tuvo durante el 2023, esa es VivaAerobus, le sigue Aeroméxico y en un tercer lugar Volaris.

Porque no solamente son los millones de pasajeros que se transportan, sino también es importante cuánto han crecido con respecto año anterior, y quien se los lleva de calle es la aerolínea al mando de Juan Carlos Zuazua.

Por supuesto que no pierdo de vista, y los invito a tomar en cuenta un punto importante: no es lo mismo la administración de una aerolínea de bajo costo como los son Volaris y VivaAerobus, a una tradicional como lo es Aeroméxico. En este caso podemos decir que Aeroméxico, como aerolínea tradicional está en el primer lugar, consolidándose.

En el caso de VivaAerobus y Volaris, ahí sí están compitiendo entre ellas por el primer lugar, que en número de pasajeros transportados se lo lleva Volaris, pero en cuanto al crecimiento, las palmas se las lleva VivaAerobus.

Para las tres, sin duda alguna, los retos que se vienen en este 2024 son grandes, ya sea por cuestiones relacionadas con sus aeronaves, los arrendamientos e incluso por las relaciones con su personal. Estaremos atentos a ver cómo sortean los obstáculos durante este 2024.

Lo que sí es un hecho es que la aviación cada vez más se va afianzando en nuestro país y veremos cómo les va con el nuevo competidor: el Estado Mexicano.

Si me preguntan, yo no creo que la nueva Mexicana de Aviación les haga competencia, pues conozco perfectamente a la industria y esta empresa tardará en arrancar, pero eso es normal. Aunque haya gente que antes de que cumpla el mes la aerolínea, considere que ya ha fracasado. Eso no es un análisis serio, es usar el tema de la aerolínea como herramienta de golpeteo político.

Mientras, aquí les dejo los datos para que ustedes conozcan y sepan cómo les fue a las principales líneas aéreas del país en el 2023 y los retos que tienen por delante.