Bienvenidos amantes de la gastronomía. Previo a la llegada de la Semana Santa , diferentes partes del mundo se llenan de carnavales, donde brillan el baile, la música, y sobre todo la gastronomía. Nuestro país no es la excepción, por lo tanto les invito a viajar conmigo y descubrir las delicias culinarias de los carnavales, porque parafraseando a Víctor Daniel, en voz de Celia Cruz “La vida es un carnaval”.

En nuestro país tenemos varios carnavales muy famosos, como el de Mérida, en el que se luce el vasto y delicioso legado de la cocina yucateca. Así que es momento de darse el gusto y probar una deliciosa sopa de lima con carne de guajolote, acompañada de una tradicional agua de horchata, ¿qué les parece unos salbutes con cochinita pibil sazonados con unas gotitas de chile habanero con su cebollita agria?, ¿no se le antojan unos papadzules rellenos de huevo? mientras escucha de fondo una jarana yucateca, y se bebe una cerveza Montejo “bien helada”.

Si no puede asistir al carnaval de Mérida, en la Ciudad de México tenemos amplia variedad, desde restaurantes de alta gama como Los Almendros en Av. Insurgentes Sur 1759, Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón; de gama media como el Humberto “El Yucawach” en la calle de Patricio Sanz 1440, Colonia Del Valle, Benito Juárez. Ahora que si busca algo delicioso y menos pretencioso no se pueden perder los tacos de cochinita del Turix, enclavado “aunque usted no lo crea”, en el corazón de Polanco; estos deliciosos tacos se encuentran en Av. Emilio Castelar 212, en la Alcaldía Miguel Hidalgo.

Otro carnaval muy famoso es el de Mazatlán , lleno de música de banda y de tambora, y de mujeres espectaculares que bailan por las calles de ese hermoso destino turístico. En él pueden disfrutar de los mejores mariscos que hay en el país, pues su oferta es sumamente variada. Y si quieren disfrutar de su gastronomía en la Ciudad de México, pueden hacerlo en el clásico “Mi gusto es” que se especializa en comida mazatleca, con más de 10 sucursales distribuidas por toda la ciudad.

Ahora que si quieren conocer un secreto muy bien guardado, saliendo del metro Sevilla, en Avenida Chapultepec número 464, se van a encontrar con “El Rey de los Mariscos”, uno de los mejores lugares para comer delicioso en esta época de carnaval. Por fuera pareciera un simple edificio de departamentos de los años 40 o 50; pero afuera de la puerta suele verse unas grandes cazuelas de barro con varios guisados. No, no hay nada que indique que el edén de los mariscos se encuentra una vez que se atraviesa el portón.

En efecto, encontrará un edificio de departamentos que ha sido adaptado como restaurante . En él se sirven los mejores mariscos de la ciudad; puede disfrutar de la almeja chocolata, de la pata de mula, ostiones, hay cocteles de camarón, de ostión, el famoso “vuelve a la vida”, hay tiraditos, ceviches, sopas de mariscos, arroz con mariscos; lo que usted se imagine, y además tienen una carta de bebidas muy interesante, y lo mejor de todo es que son generosos al servir, seguramente si van pidan un Uber de regreso, porque entre la comida y la bebida, sale uno muy alegre y satisfecho.

Si pueden acudir a algunos de los carnavales que hay en nuestro país, disfruten de la gastronomía del lugar y de su maravillosa cocina regional. Atrévase a probar nuevos sabores, inunde su memoria gustativa con olores que las cocinas tradicionales nos ofrecen en estas fechas de carnaval. Ya tendremos la semana mayor para expiar el pecado de la gula.

¡Bon appétit!

Cat Soumeillera en Twitter: @CSoumeillera