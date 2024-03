“Cuídate de los idus de marzo”. ¿Frase nunca pronunciada? Probablemente la respuesta sea afirmativa, pero no importa: William Shakespeare la inmortalizó en su obra Julio César.

¿Idus de marzo? Los días 15 de este mes. Días de buena suerte en Roma, pero no para César, quien se negó a atender la advertencia que le había hecho un adivino.

Cuando la fecha llega, Julio César se encuentra con el adivino y, creo que en tono burlón —así lo entiendo de la lectura de la obra de Shekespeare—, le dice al augur: “¡Ya han llegado las idus de marzo!”. Era una manera de subrayar que su predicción había fallado. El adivino replicó: “Sí, César; pero no han pasado aún”. Ese día lo asesinaron.

Hace 30 años Luis Donaldo Colosio no quiso escuchar —o no tomó en serio— a quienes había preocupado su espléndido discurso de unos días antes en el Monumento a la Revolución, en el que pareció romper con el neoliberalismo extremo del gobierno de Carlos Salinas:

“Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada…, de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla”.

“Sabemos que el origen de muchos de nuestros males se encuentra en una excesiva concentración del poder. Concentración del poder que da lugar a decisiones equivocadas; al monopolio de iniciativas; a los abusos, a los excesos”.

“Me he encontrado con el México de los justos reclamos, de los antiguos agravios y de las nuevas demandas; el México de las esperanzas, el que exige respuestas, el que ya no puede esperar”.

“Yo veo un México de trabajadores que no encuentran los empleos ni los salarios que demandan”.

“Frente a Chiapas los priistas debemos de reflexionar. Como partido de la estabilidad y la justicia social, nos avergüenza advertir que no fuimos sensibles a los grandes reclamos de nuestras comunidades; que no estuvimos al lado de ellas en sus aspiraciones; que no estuvimos a la altura del compromiso que ellas esperaban de nosotros”.

LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA