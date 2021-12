Colosio va a tirar a gol

“En ocasiones no puedes ver lo que estás aprendiendo hasta que llegas al otro lado del camino” Gal Gadot

“Todo en la vida es una apuesta, una pelota pega en el poste y se va afuera o es gol. ¿De qué depende el resultado?, del destino por supuesto, y del efecto que se le imprima a la pelota al golpearla” Diego Luna

En las semifinales de la liguilla 2021, hoy en la noche los Tigres de Monterrey recibirán al León para procurar darles la puntilla y pasar a la final y ahí esperar el desenlace de Atlas-Pumas, los otros dos equipos en las semifinales.

Yo no conozco de futbol, apenas sigo algunos partidos cuando hay Mundial, pero quien sí lo conoce bien y es un aficionado en forma es Luis Donaldo Colosio; todos los sábados va a ver a jugar a los Rayados y hasta se pone la camiseta. Interesante será saber si ahora con los Tigres, también se la planta (digo, por aquello de apoyar a un equipo regio)…

Todo indica (incluyendo dos artículos míos: El insulso FCN, PRD el hermano incómodo y Dante Delgado mirando hacia… y Marcelo, candidato presidencial por Movimiento Ciudadano) que Luis Donaldo Colosio Riojas se lanzará para el 2024 como carta fuerte ya sea de Movimiento Ciudadano o de una oposición unida. Una que tenga un plan de gobierno claro, un propósito, un objetivo que vaya más allá de combatir a Morena. Esto lo digo en función de la entrevista que le ofreció ayer a Azucena Uresti en Grupo Fórmula.

Pensar que Luis Donaldo ya está en la selección que enfrentará el 2024 no se basa en lo que publicó ayer el Reforma, basta ver la encuesta publicada en este medio en octubre pasado y sí, también lo que he venido diciendo en este espacio. Pero, en fin, lo que causó revuelo fue la primera plana de ese rotativo… Ni hablar.

En temporadas pasadas, López Obrador permitió jugar a Jaime Rodríguez “El Bronco” cuando este se lanzó por la gubernatura de Nuevo León. Ha sido, de hecho, el único candidato ajeno a Morena al que en su momento le permitió irse por la libre hasta la zona de gol sin problema alguno. Los lopezobradoristas le dejaron pasar sin ofrecer resistencia u oposición.

Sin embargo, cuando el gobernador —a tres años de su encargo— quiso jugar en la cancha del 2018, la historia cambió. AMLO lo enfrentó como contrincante; Morena y los amlovers también. Le marcaron faltas, fueras de lugar y, sí, hasta jugaron sucio.

Ya se dibuja una estrategia similar con Luis Donaldo Colosio Riojas, a quien AMLO le tiene genuino aprecio. Pero en el momento en que se lance a jugar en el torneo 2024 (la copa más grande porque es todo un país), la 4T se le irá encima con todo.

Lo que es más, ese juego sucio ya ha comenzado. Bastó el ruido mediático del Reforma para que algunos fervientes seguidores de López Obrador y Morena se lanzaran con improperios en las redes sociales, llegando a la peor de las mentiras: decir que Carlos Salinas de Gortari es quien está detrás de la mencionada encuesta que lo coloca a la par de Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard en las preferencias del público en la adelantadísima contienda presidencial. ¡Nada más falso y disparatado!

El equipo de la 4T debe entender que por primera vez en un rato ya no son los únicos dueños del balón y que si bien hasta ahora sus dos estrellitas -jefa de gobierno capitalino y canciller- se ven como sus mejores jugadores para la final del 2024, existe un “novato” en el lado opositor de la cancha que les puede dar una sorpresa a los “jugadores” con más experiencia.

En los corrillos futbolísticos de la política se rumora que el joven alcalde tiene en su equipo como director técnico a Manlio Fabio Beltrones y otros jugadores que conocen del juego y que tienen lazos en otros equipos; unos porque le tienen cariño porque trabajaron con su padre y otros porque han visto la valía del joven.

Si bien ayer en la entrevista referida respondió con excelencia al pedir dejarlo trabajar por ahora en favor de la ciudad de Monterrey, sabe que tiene tiempo para entrenar e ir esbozando su mejor estrategia de juego pensando en la contienda presidencial en tres años.

Hay, no obstante, algunos primeros pasos que sí debe dar a la voz de ya. Vamos, en términos futbolísticos, hay veces en que no únicamente puede jugar de local para demostrar lo que vale.

Luis Donaldo Colosio Riojas es sin lugar a duda la figura política que puede aglutinar a diversas fuerzas y crecer. Por distintas razones, nadie más tiene esa posibilidad en la cancha política. Y cuando dé el paso, Luis Donaldo Colosio Riojas jugará para ganar, no solo para competir. Lo que se traduce en que lo hará como jugador titular de muchos partidos, los más posibles.

Empezando por Movimiento Ciudadano, si Dante no se empecina en tener a Marcelo Ebrard como abanderado. O si MC decide jugar solo con la “cantera” naranja; un poco la estrategia de las Chivas del Guadalajara, la cual no siempre resulta.

Y es que lo anterior es lógico si se piensa. Los objetivos futbolísticos/políticos de Dante y de Luis Donaldo son distintos; no tienen por qué ser los mismos, lo sabemos. Ya he dicho que mientras el de Colosio es tirarle a ganar (no solo competir por competir). La estrategia de Dante es asegurar el registro de MC y continuar creciendo en las preferencias. En ese sentido, Marcelo Ebrard puede ser una apuesta razonable: asegurar el registro, un crecimiento importante, más no necesariamente ganar la Presidencia.

Mas Dante Delgado, dueño del equipo Movimiento Ciudadano, no había visto hasta hoy la fuerza de Colosio; necesitó la encuesta de Reforma para convencerse.

En todo caso, ahora que ya sabe la valía de ese joven jugador, debe decidir si se une a la oposición para apoyar a Luis Donaldo o no.

Lo irónico es que, a diferencia del hoy dirigente de Movimiento Ciudadano, Colosio puede ir tomando pausadamente las cosas; con calma ir construyendo su carrera.

Luis Donaldo espera a ver cómo se coloca el balón para tirar a gol, alinea su objetivo de cara al campeonato del 2024, donde piensa meter gol. Con otra importante ventaja: si pierde en el 2024, sabe que puede volver a alinearse para el 2030.

Ya he mencionado también que Dante Delgado puede ver a Lorenzo Córdova como el jugador ideal para entrar de suplente en la final del 24. Mas, a diferencia de Luis Donaldo, este jugador sí tiene mucho que perder. Iniciando porque debe decidirse pronto o de otra forma no podrá reunir suficiente fuerza después.

Pero también debido a que tiene una “discapacidad” importante: ser en estos momentos la cabeza del árbitro electoral, con toda la responsabilidad que ello implica para el país. Si Lorenzo se lanza ahora, pierde. Lo tacharán de haber estado actuando antes y no haber “pitado” los partidos anteriores de forma justa. En el argot futbolístico, tiene una jugada mucho muy comprometida.

En ese sentido, el pase a gol, lo tiene mejor puesto y más libre el alcalde de Monterrey, quien no ha actuado como árbitro en la contienda electoral.

Finalmente, comentar que Morena, el equipo campeón del 2018 y quien presumió una “barra brava” este primero de diciembre en el Zócalo capitalino, envidia de otros equipos, tiene de dos: tratar de tumbar a Colosio con campañas negativas, baratas y mal intencionadas o ponerse a las vivas y darse cuenta de que Morena no es la única opción —vamos, que no es ‘la última Coca Cola del estadio’. Si no lo entienden, en el torneo de apertura 2024, pueden ver como un novato les arrebata el campeonato presidencial.

La liguilla electoral sigue dando sorpresas, veremos cómo terminan integrados los equipos para la final.

El 2024 se pone interesante pues de seguro Colosio va a tirar a gol.

