Luis Donaldo Colosio declaró que el actual, es un momento aún muy prematuro para pensar en 2024 y la sucesión presidencial.

Así lo señaló el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, luego de la publicación de una encuesta del diario Reforma, en la que aparece en tercer lugar de preferencias de cara 2024.

Entrevistado por la periodista Azucena Uresti en su noticiero radiofónico, Luis Donaldo Colosio dijo que debido a que las elecciones presidenciales están a 3 años, aún es muy prematuro para pensar en ellas.

En la entrevista, Luis Donaldo Colosio se dijo muy agradecido con quienes le manifestaron su apoyo, pero resaltó que no es el momento adecuado para pensar en las elecciones presidenciales.

Aun más cuando señaló, él asumió apenas hace un par de meses como el cargo como alcalde del municipio de Monterrey.

Al señalar que de momento está completamente concentrado en su responsabilidad como alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio rechazó descartarse o encartarse como aspirante presidencial.

Pese a la insistencia de Azucena Uresti, Luis Donaldo Colosio reiteró que de momento su concentración y esfuerzos están en su puestos en su encargo como presidente municipal de Monterrey.

Sobre ello, indicó que la única manera de poder aspirar en cualquier proyecto a futuro, es por medio de un buen trabajo en la actualidad.

“En este momento el estar pensando en cualquier tipo de candidaturas hacia dentro de 3 años estropearía mucho la atención, el enfoque de la responsabilidad actual (...) quiero dejar un trabajo bien hecho (...) no puedo yo y con qué cara tendré yo la posibilidad de pensar en algo a futuro si descuido la responsabilidad presente”

En la entrevista, Luis Donaldo Colosio fue cuestionado sobre la posibilidad de que se conforme una alianza de cara a 2024 entre Movimiento Ciudadano y los demás partidos de oposición.

Al respecto, Luis Donaldo Colosio criticó que los partidos de oposición contemplen la posibilidad de una alianza con la única intención de evitar que Morena vuelva a ganar las elecciones de 2024.

En ese sentido, el alcalde de Monterrey expuso que una alianza para que “alguien no llegue”, pervierte el sentido de la misma alianza, pues los proyectos deben compartir propósitos.

“Yo soy fiel creyente en que las alianzas con un propósito y con dignidad son útiles, pero el hacer una alianza simplemente para que alguien no llegue, pervierte un poquito el motivo de la alianza, Se supone que debemos compartir un proyecto y un propósito, y el propósito no puede ser que no gane el otro”

Luis Donaldo Colosio