Quienes nos dedicamos a la política y a la comunicación, nos apasiona cada elección. Este 2026 Coahuila es el protagonista al ser el único estado con comicios locales para legisladores y legisladoras, se convierte en el foco de atención para medir la fuerza de los bloques opositores en sus “últimos bastiones”. Desde cualquier rincón del país, los ojos de analistas y estrategas están puestos en el norte, pues lo que ocurra ahí será el termómetro de la realidad política nacional.

Las elecciones estatales de Coahuila se llevarán a cabo el domingo 7 de junio de 2026 y en ellas se renovará el Congreso del Estado, integrado por 16 diputadas y diputados electos por mayoría relativa y 9 designados mediante representación proporcional. Al ser el único proceso en el calendario, el estado deja de ser una noticia regional para transformarse en un laboratorio de alcance nacional, donde cada distrito se convierte en una trinchera estratégica para demostrar la vigencia de las estructuras territoriales.

En un escenario de profunda transformación en México, Coahuila funciona como una caja de resonancia. Aquí se pondrá a prueba si los modelos locales de gobernanza pueden resistir las olas de cambio externas o si el mapa político terminará por redibujarse por completo. No es solo una votación legislativa, es el pulso de la resistencia y la capacidad de movilización en un año de aparente calma electoral en el resto de la República.

La fortaleza de nuestra democracia no reside solo en las siglas, sino en la participación activa y consciente de la ciudadanía en este momento histórico. Es tiempo de asumir nuestra responsabilidad con el futuro del país, para que juntas y juntos impulsemos una vida pública más sólida, transparente y comprometida con el bienestar de cada familia.

Jennifer Islas. Política y conferencista.