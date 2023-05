Las encuestas levantadas por varios medios dan como favorito a la alianza del PRI-PAN-PRD encabezada por Manolo Jiménez Salinas y al parecer él será el vencedor en este estado. Coahuila jamás ha sido gobernado por otro partido que no sea el PRI, ahora en combinación con el PAN y el PRD seguramente se llevaran la victoria.

Vienen los últimos días que se publicaran encuestas pero no he visto en ningún lugar que pueda ganar alguien que no sean los de la alianza que son opositores en todo México menos en ese estado.

El candidato del sombrero, Armando Guadiana Tijerina va abajo del líder y no por pocos puntos. Al parecer la suma de todos las candidatos, si los votantes cambiaran su voto al 100% por Guadiana, no alcanzarían para alcanzar a Jiménez.

Curioso el caso de Ricardo Mejía que fue despachado por el PT días antes de la elección en Coahuila. El PT sintió la amenaza del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la posibilidad de no ir en alianza el 2024 y dejó volando a Mejía en Coahuila. Mejía no fue el primero, ya el PVEM le había retirado el apoyo a su candidato Lenin Pérez que aún así dijo que no se bajará de la contienda.

Morena esta buscando desesperadamente esos puntos que le faltan para competir con el PRI-PAN-PRD en Coahuila. Ya Mario Delgado empezó a “sonar las campanas” llamando a los PTistas y a los del Verde que apoyen a Guadiana en las votaciones del próximo domingo. Se ve complicado que le den la vuelta al “cuarto para las doce” pero se puede decir que este es el último estirón buscando quedarse con la gobernatura de Coahuila.

Ahora que Ricardo Mejía no forma parte del PT, ¿qué queda para el candidato? Creo que el ya sabía que no tenía oportunidad de ganar y su siguiente movimiento era quedar como candidato a senador en las próximas elecciones, pero sin el PT ¿con quién podría ir? Esta la opción de ir como independiente o que lo recoja algún partido. Ni Morena ni el PRI ni el PAN ni el Verde, solo le queda Movimiento Ciudadano. ¿Lo tomaran? Ya lo decidirá Dante Delgado en su momento.

Mientras tanto, Morena tira el resto en Coahuila y se ve difícil que gane. Las encuestas dicen que no, para Morena lo último que queda es la esperanza.

Muchos comentocratas habla sobre lo mismo en el Estado de México que la segunda en las encuestas es la que va ganar por un montón de razones que a mi parecer son mas sentimentales que lógicas pero bueno en la política nada esta escrito y como diría don Fernando Marcos “el último minuto también tiene 60 segundos”.