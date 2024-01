Sonora Power

Faltan poco más de 4 meses para la elección presidencial y no me cabe ninguna duda de que la ganadora rotunda será Claudia Sheinbaum Pardo , la candidata que ofrece dar continuidad al proyecto transformador del presidente Andrés Manuel López Obrador, y profundizar los cambios que ya están en marcha.

Me tocó en suerte participar como periodista en los 2 actos, muy simbólicos, que la doctora encabezó de manera reciente, el masivo con más de 150 mil personas en la Plaza de la República y en el interno, el del Consejo Político Nacional de Morena en el Word Trade Center de la Ciudad de México y la verdad es que ninguno de ellos me decepcionó.

Creo que ella es digna representante de la izquierda democrática, que lleva en su código genético la lógica de hacer las cosas en favor del pueblo, y que es, la mejor y más digna representante de lo que es en sí el lopezobradorismo.

Claudia Sheinbaum es una mujer preparada, que ha demostrado en los hechos capacidad para gobernar, entereza de carácter y debo decir que coincido plenamente con las palabras del gobernador de Sonora, en este caso como presidente del Consejo Político Nacional de Morena cuando dijo:

“Es la única persona, mujer u hombre, que cuenta con este desarrollo profesional y político entre quienes ahora buscan la presidencia de la república. Ello la hace la mejor candidata presidencial que puede tener nuestro país”, hasta ahí la cita.

Y cuando digo que no me decepcionó ninguno de los dos actos, es porque escuche en ellos en voz de la hoy candidata presidencial de la izquierda lo que necesitaba, su compromiso claro, que da certeza de futuro y tranquilidad respecto a que, quien entra al, relevo no hará dispendio en ningún nivel, de lo hecho por su antecesor.

Creo que las frases que se han expresado en estos actos políticos, no son prefabricadas, ni huecas, son compromisos firmes y forman parte del ideario político que ella construyó a lo largo de su carrera como académica, como luchadora social y política, como científica y como gobernante.

Cuando el presidente López Obrador presentó en campaña, la visión de que en su gobierno se haría historia, jamás llegué a imaginar que se haría tanto y de tan buena manera por nuestro país y en efecto, llegó un momento en el que manifesté mi preocupación, en la lógica de ¿qué haremos sin el fundador de la 4T?

Pero escuchar de Claudia sus 17 compromisos me dio tranquilidad.

Resulta evidente que López Obrador es una figura política insustituible y que los mexicanos le veremos en el futuro como el fundador de un nuevo orden social, político y económico de México, pero tal como él lo expresó, la clave de continuar con su legado radicaba en elegir al perfil correcto, que permita a México y a los mexicanos, y esto engloba a todos los nacionales, aun la oposición , seguir adelante con ese relanzamiento de nuestra nación.

Ese perfil es Claudia Sheinbaum.

Hoy México es un país en crecimiento, que poco a poco gana en estabilidad y tranquilidad, condiciones que le confieren el rol de una de las naciones emergentes más fuertes del orbe.

Sobre nosotros en dinamismo y crecimiento están en este momento 2 países que nos superan en cuanto a sus reservas poblacionales, que son India y China, sin embargo creo que la fórmula del llamado “humanismo mexicano” lanzada por López Obrador será la clave para que nuestro futuro sea brillante, y no a largo plazo, esto ocurrirá en lo inmediato, con desarrollo y bienestar y el ensanchamiento del mercado interno.

Con el Monumento a la Revolución de fondo, Claudia manifestó: “El pueblo de México no quiere regresar a la miseria salarial o a la destrucción de un sistema de bienestar y de seguridad social que promovían los gobiernos del pasado, que todo le dejaron al mercado”, y esa creo que es una de las herramientas más poderosas que tiene a la mano, seguir con el proyecto representa no retroceder, que es el plan, la propuesta o proyecto que tiene la oposición.

“Ellos son el pasado, nosotros la esperanza”, manifestó en su mensaje, en el que además recordó que conceptos como libertad, dignidad humana y democracia son la esencia de las luchas de la izquierda y los postulados que ella está dispuesta a defender.

Respecto a su modo de ser, refrendó que la honestidad es un valor que ella ejerce y que justamente le confiere la autoridad política, ética y moral, con la que se presenta a la contienda.

“Encabezamos un proyecto que representa la única opción en el México de hoy de prosperidad compartida, de desarrollo económico con bienestar y de protección y restauración del medio ambiente y los recursos naturales”, subrayó hacia el final de su mensaje, en el que acotó que el interés supremo de la patria, está por encima de cualquier interés personal.

No me queda duda que Claudia Sheinbaum será electa presidenta de México el 2 de junio próximo y que con ella llegará a nuestro país una nueva etapa de progreso, que ha sido diseñada por el hoy mandatario.

La doctora cerró su discurso con un mensaje que me parece memorable:

“Estoy lista para caminar con ustedes, con el pueblo de México, con esta gran mayoría que hemos ido construyendo y que gobierna para todos y todas. Con humildad, con honestidad, con humanismo . Tengan certeza que voy a estar a la altura de las circunstancias, no los voy a defraudar. Estamos dando un ejemplo al mundo y lo vamos a seguir haciendo. Amigos y amigas los convoco a que sigamos haciendo historia”.

Correspondencia a demiandu1@me.com | X: @Demiandu