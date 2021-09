Así lo dijo el señor presidente López Obrador hace unos días acerca de una acusación que se le ha hecho al Fiscal Alejandro Gertz Manero en torno a tráfico de influencias y abuso de poder . “Yo ni enterado estaba , me entere por las redes sociales , por los medios, a veces soy el último en enterarme” dijo.

Hace unos meses el presidente aseveró lo contrario :

En el diario Contraréplica en la publicación del 19 de Agosto del 2019 Andrés Manuel López Obrador dijo lo siguiente :

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el objetivo central de su Gobierno es acabar con la corrupción y sostuvo que un Presidente de la República “siempre está enterado de todo, y por lo tanto conoce de las transas que se cometen por parte de sus colaboradores”. Contraréplica

Pero, a dos años de distancia, ahora nos dice que no se entera de muchas cosas y en verdad , le creo. Es tal la cantidad de gente que está dentro del movimiento de Morena , tal la cantidad de gente de dudosa procedencia , con escalas de valores mínimos, personas que salieron de quien sabe donde, que el presidente hoy por hoy es un presidente literalmente perdido.

Ya no conoce a muchos de los que hoy militan en Morena , y también le debe de sorprender que muchos en los que confiaba, resultaron unos malandrínes. Claro que ahora le toca defenderlos , porque aceptar sus fechorías es aceptar que fracasó en su intento de transformar la vida política de este país, pero imagino o visualizo a un presidente sorprendido, asombrado, un presidente incluso acosado, porque todo mundo dice quererlo y le aplaude y lo alaban pero él no sabe ni quiénes son. Está perdido .

Muchos, muchísimos vieron en Morena no la oportunidad para instaurar una vida política más óptima para el país , sino que vieron en Morena la oportunidad , para tranzar y avanzar . Literalmente .

El presidente ya no quiere enterarse de más “noticias” que dañen a su movimiento, mejor hace como que no sabía , y en verdad ya no sabe. Mejor hace como que no vio nada y mientras tanto hay otros ojos que sí miran y que le piden que haga una “limpia” de gente que no solo lo va a dañar a él, sino a todo el país.

Ahí tienen por ejemplo , a Hugo López-Gatell a quien estoy segura mantiene todavía bajo los reflectores porque despedirlo es desprestigio para él, a su movimiento y a su credibilidad .

Entonces en qué quedamos señor presidente ¿Está usted enterado o no lo está de las cosas ?