AMLO lee en la mañanera tuit que llama “zopilota” a Beatriz Gutiérrez

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) leyó el tuit de un supuesto investigador que llamó “zopilota” a Beatriz Gutiérrez Müller.

En su conferencia mañanera de este 24 de septiembre, AMLO proyectó el tuit de una persona identificada como Aldo Aldrete, quien presuntamente es uno de los investigadores acusados por el Conacyt.

“Se llama, si es real, Aldo Aldrete. Fíjense. Este es uno de este grupo”, dijo AMLO.

En su tuit, el supuesto investigador reclama de manera vulgar que la investigación contra los científicos e investigadores debería iniciar con Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de AMLO.

En la publicación, el sujeto se refiere a Beatriz Gutiérrez Müller como “zopilota”, así como como “puta”, “pseudoescritora” y “pseudoinvestigadora”.

También refiere que “no sabe ni escribir una frase sin faltas de ortografía”.

“Comiencen con la puta, con la seudoescritora, pseudoinvestigadora, no saben quien es, la Zopilota, esa idiota que no sabe ni escribir una frase sin faltas de orografía. Ella no tiene ningún fuero y gracias al pendejo, loco, imbécil ese al que hoy limpian los zapatos ustedes y Gertz”

Tuit de Aldo Aldrete