Cito algunos comentarios interesantes publicados en los diarios mexicanos este lunes 24 de febrero.

‘La doble amenaza del Mayo ’, columna de Raymundo Riva Palacio en El Financiero :

Según el columnista, el escrito de Ismael el Mayo Zambada es una bomba “contra el gobierno mexicano”.

¿Qué significa que Zambada apremie al gobierno de México a intervenir para que su asunto “no resulte en un colapso en la relación bilateral porque no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades estadounidenses”. Riva Palacio plantea algunas hipótesis:

Información sobre la participación del FBI en su captura. “Detalles del presunto acuerdo de Joaquín el Chapo Guzmán y sus hijos Ovidio y Joaquín Guzmán López con el gobierno de Estados Unidos para facilitar su detención y traslado a Estados Unidos”. “Información de su larga cooperación con la DEA en México”. “Información sobre sus nexos con gobernadores, líderes de Morena y altos funcionarios del gobierno anterior, incluido un presunto encuentro con López Obrador en la Sierra de Durango”. “Información sobre presuntos financiamientos de campañas presidenciales”.

“La presidenta está en un dilema donde no gana bajo ningún escenario… Difícilmente Estados Unidos lo repatriará —¿qué podría darle a cambio Sheinbaum?—; por lo pronto hoy no se ve nada en el horizonte salvo la mecha prendida en la bomba”.

Mi comentario: Es una bomba el texto del Mayo Zambada, pero la presidenta puede desactivarla. La fórmula para lograrlo la plantea un colega de Riva Palacio, Carlos Marín. Veamos.

‘Sin sustento legal para repatriarlo ‘, columna de Carlos Marin en Milenio :

Para Marín es falso lo expresado acerca de la “pulcritud” y la “gran argumentación y fundamentación” con que fue redactada la carta de Ismael el Mayo Zambada al gobierno mexicano. Según el columnista es todo lo contrario porque al capo lo secuestraron personas particulares.

Lo anterior significa que no ha sido “una privación de la libertad a manos de autoridad alguna”, con lo que exime de toda responsabilidad a los gobiernos de México y de Estados Unidos.

Así lo dijo el propio Mayo Zambada: “Fui privado de mi libertad en territorio nacional, mediante coacción física y engaños, posteriormente fui trasladado de manera coercitiva desde territorio mexicano hacia Estados Unidos por un particular mexicano, sin autorización de las autoridades mexicanas sin cumplir ninguno de los Estados (gobiernos) con los procedimientos legales aplicables al caso concreto”.

La verdad de las cosas es que parece tener lógica lo dice Carlos Marín: “En el párrafo transcrito el Mayo perdió lo que buscaba”. Y es que no hay razones válidas para que “el gobierno mexicano cometa la insensatez de avalar su secuestro y traslado a EU ejecutados por un delincuente particular”.

Raro en Marín, pero tiene sentido lo que ha escrito en Milenio: “Lo que México no puede eludir es investigar el secuestro, pero no tendría razón ni facultad para reclamar a EU la ejecución de una orden de aprehensión contra un individuo que virtualmente le cayó del cielo ni negarle a este la asistencia consular a que cualquier mexicano tiene derecho. Debe y puede, eso sí, apoyar su defensa cuando menos para que no se le aplique la pena de muerte”.

El problema político para la 4T lo ve Marín en las explicaciones exigidas por la opinión pública acerca de “la relación de morenistas eminentes con el bufete de abogados de Zambada”. Pero aquí el articulista se dejó llevar por la grilla, ya que las fotos de tales litigantes con gente del gobierno anterior y del actual solo demuestran que hay personas cazadoras de imágenes con gente de poder para presumirlas; en el caso del Mayo, para impresionarlo y lograr que el capo firmara un contrato con abogados tan influyentes.

‘Los abogados del Mayito' , columna de Ricardo Raphael en Milenio :

El columnista cita al abogado del Mayo Zambada más fotografiado con dirigentes de la 4T, Juan Pablo Penilla, socio del despacho RPDM: “Si un día viene el diablo y me pide ayuda, debo de interceder ante Dios, así igual yo tengo la obligación de representar a quien me lo pida”. Pienso que es correcta la posición del litigante: todo el mundo tiene derecho a que un especialista lo defienda.

Un socio de ese abogado, Sergio Ramírez Muñoz, “coloquialmente se refiere al fundador del cártel de Sinaloa como el Mayito”. Otro socio, Juan Manuel Delgado González, fue representante de Miguel Ángel Treviño Morales, alias el Z-40”.

Ricardo Raphael no evita la grilla: “Coincidentemente, estos abogados son abiertos simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador y la cuarta transformación”.

La verdad de las cosas es que, normalmente, los litigantes simpatizan con quienes están en el poder. A ellos no recuerdo haberlos visto al lado de AMLO en los tiempos duros para el movimiento, los de los años posteriores al fraude electoral de 2006.

De hecho, lo dice el columnista Raphael, uno de los abogados defendió a Rosario Robles, enemiga siempre del movimiento obradorista.

Ricardo Raphael apunta al final que la firma de abogados que representa al Mayo Zambada “ha crecido mucho, sobre todo en tiempos de la cuarta transformación”. Ni duda cabe, les ha ido bien con las fotografías que han coleccionado.

“En evento de Haces y frente a AMLO, abogado del Mayo ”, nota informativa de Yalina Ruiz en 24 Horas:

La periodista Ruiz profundiza en un hecho conocido: que “Juan Pablo Penilla Rodríguez, representante legal de Ismael el Mayo Zambada, estuvo en el 10 Congreso Ordinario de la CATEM” que dirige el diputado federal Pedro Haces. En el evento pronunció un discurso el expresidente Andrés Manuel López Obrador. También estuvo presente Ricardo Monreal.

Fumigar la casa

Pillastres con verdadera influencia los hay en Morena. No me refiero a los abogados del Mayo Zambada, cuyas trayectorias no conozco y, por lo tanto, no puedo evaluarlas. Pienso en gente como el dirigente sindical inmensamente rico Pedro Haces.

De las fotos del litigante del Mayo con personalidades de la 4T, la única que demuestra cercanía con alguien importante de Morena es la del evento del 10 Congreso Ordinario de la CATEM, organización encabezada por Haces.

Urge que la presidenta Claudia Sheinbaum ponga en marcha la máquina fumigadora. Bichos tan dañinos como el señor Haces deben ser si no exterminados, sí expulsados del movimiento que debe su fuerza a la autoridad moral de gente limpia como la presidenta de México.

Si Monreal se enoja, que se vaya también. Desde luego, Míguel Yunes no debería ser admitido en el partido de izquierda. No debería ser el caso, en mi opinión, de Alejandro Murat, ya que este es un político joven técnicamente bien formado que no se ha caracterizado, como el otro, por las conductas tan vulgares como inmorales.

El argumento jurídico para desactivar la bomba

Es verdad, como ha dicho Riva Palacio, la carta del Mayo es una bomba. Pero no ha estallado. Puede desactivarse apoyando un poco al capo en Estados Unidos, pero solo un poco, esto es, sin llegar a la repatriación que podría argumentarse no es jurídicamente posible con los argumentos planteados por Carlos Marín. Ojalá hoy sí lean la presidenta y el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, al exdirector editorial de Milenio.

El 80%

Hoy El Universal publica una encuesta que coincide con el tracking diario ClaudiaMetrics: la aprobación de la presidenta Sheinbaum es de 80%, elevadísima, verdadero récord. Que ocho de cada diez personas estén de acuerdo con ella, le da fuerza más que suficiente para atender la petición del Mayo sin atenderla —es decir, ofrecerle asistencia consular, pero con la intención de que se quede en Estados Unidos— y al mismo tiempo fumigar a la 4T que no debe permitir la invasión de las chinches que se han colado sobre todo en el poder legislativo.