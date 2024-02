Ayer publiqué parte del índice de The Economist acerca de la democracia en todo el mundo. Di a conocer la lista de 167 Estados, clasificados de más a menos democráticos. Al final de este artículo la repito.

Alguien me hizo la siguiente presunta: ¿En qué lugar quedó Ciudad del Vaticano? Sin duda, muy buena pregunta porque ese es el Estado gobernado por el papa Francisco, a quien recientemente visitaron dos candidatas presidenciales mexicanas, la que no va a ganar y la que encabezará la administración pública en nuestro país a partir del próximo octubre.

Seguramente Xóchitl Gálvez y quienes integraron la comitiva —su familia y un colado, Santiago Creel— lo único que, en resumidas cuentas, le expresaron al pontífice fue: “Ave, Franciscus, morituri ((politice loquendo) te salutant”. Traducción: “Salve, Francisco, quienes van a morir (políticamente hablando) te saludamos”.

¿Qué le dijo Claudia Sheinbaum al papa? Primero, le transmitió un saludo de parte de AMLO, no podñia ser de otra manera. Después lo invitó a México. También le habló de la 4T. No dejó pasar la oportunidad de elogiar al San Lorenzo de Alamagro. Y la morenista aprovechó para criticar a un paisano del santo padre, Milei, quien ha tenido un pésimo arranque como presidente de Argentina.

Claudia dijo que el papa Francisco le dio lecciones de vida . Seguramente así fue. Lo que el prelado supremo de la iglesia católica no pudo darle a la candidata de izquierda fueron lecciones de democracia, al menos no lecciones prácticas, ya que en el Vaticano simple y sencillamente no se aplican los métodos democráticos para elegir a los papas. De hecho, con el paso de los siglos y hasta de los milenios el papado se ha vuelto mucho menos democrático. Veamos.

En el sitio de la RTVE, también conocida como Corporación de Radio y Televisión Española, leí la entrevista que le hicieron a un experto, José Manuel Nieto Soria, catedrático de historia medieval en la Universidad Complutense de Madrid.

Nieto Soria decía que, en su origen, a finales del Imperio romano, al papa lo elegía el pueblo de Roma por aclamación. Posteriormente, al papa lo designaban los reyes o los emperadores. Nicolás II, en 1059, “proclamó la independencia del poder político, convirtiendo a los cardenales en únicos electores”.

Pero independencia del poder político no significa democracia . Ahora al papa lo eligen unos cuantos cardenales. De National Geographic tomé los siguientes datos:

“La opinión popular, tanto del clero como de los fieles, se utilizó para elegir a los papas hasta el siglo XI”.

“En 1059, el papa Nicolás II promulgó un decreto en el que se articulaba el proceso de elección de los papas y se establecía el papel de los cardenales obispos como electores”.

“El decreto de 1059 disminuyó la influencia de la aristocracia romana y del bajo clero y sentó las bases del Colegio Cardenalicio , establecido formalmente en 1150″.

, establecido formalmente en 1150″. “La necesidad de una mayoría de dos tercios de los votos comenzó en 1179. El número de cardenales pasó de no más de 30 durante la Baja edad media a 70 en 1586″.

“El papa Pablo VI fijó el número máximo de cardenales con derecho a voto en 120 en 1975″.

Aunque ha aumentado el número de cardenales, los mayores de 80 años no pueden votar. Así que solo unos cuantos siguen siendo electores.

Ese procedimiento de elección será cualquier cosa, excepto una forma de democracia. Entonces, el papa Francisco es un jefe de Estado no democrático, esto es, por lógica, autoritario . Negarlo sería caer en la ignorancia, y no estamos para eso.

Y de feminismo mejor ni hablamos

Las mujeres no tienen derechos políticos de importancia ni en Ciudad del Vaticano ni en la estructura global de la iglesia católica.

Es verdad, me parece que en el siglo IX hubo una papisa, Juana —hasta película y novela tiene—, pero logró el privilegio porque se hacía pasar por hombre y ejerció el cargo como Benedicto III.

¿Puede haber un Estado más machista que el Vaticano . Quizá Afganistán, pero eso no adorna al papado.

¿A estas alturas de la historia los leales católicos se atreverán a defender semejante discriminación? El problema es que habrá gente que lo considerará correcto, quizá como Xóchitl, quien representa a un partido en más de un sentido medieval, como el PAN. En cambio Claudia, mujer mucho más avanzada, tendrá que estar de acuerdo en condenar al catolicismo por no dar los mismos derechos a las mujeres que a los hombres.

Por cierto, un reto de la presidenta Sheinbaum será obligar a una institución machista del Estado mexicano, el ejército, a abrirse realmente a las mujeres. Porque hay generalas, pero no de división. Y no se ve a ninguna en la ruta para llegar al más elevado rango militar. Nuestras Fuerzas Armadas tendrán que modernizarse.

En fin, Ciudad del Vaticano no aparece entre los 167 Estados clasificados por The Economist de más a menos democráticos. Seguramente no se le incluye por su tamaño: tampoco aparecen otros Estados muy pequeños, como Andorra, aunque sí se clasificó a Luxeumburgo, al que frecuentemente he visto incluido entre los llamados microestados.

Los primeros tres lugares en el índice democrático corresponden a Noruega, Nueva Zelanda e Islandia. Los últimos tres a Corea del Norte, Birmania y Afganistán. Si me preguntaran los analistas de esa revista, yo ubicaría al Vaticano por ahí, en parte baja de la tabla.

Enseguida la lista de países de más a menos democráticos: