¿Qué son los Los Premios Ig Nobel? Una parodia estadounidense de los Nobel. La organiza la revista de humor científico Annals of Improbable Research.

No me queda claro si se entregan en la Universidad de Harvard o en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, dato que en realidad no importa para los fines de esta columna.

El año pasado el Ig Nobel de Fisiología lo ganaron investigadores japoneses que realizaron un trascendental descubrimiento: que los cerdos pueden respirar por el ano.

El Ig Nobel de Biología fue para científicos de Estados Unidos —ya fallecidos— que tuvieron la genial idea de estallar una bolsa de papel junto a un gato parado sobre el lomo de una vaca, para investigar cómo y cuándo las vacas eyectan su leche.

La segunda investigación no parece tener mucha utilidad. En cambio la primera, la de que los marranos respiran por el culo, puede ayudar a entender la inmortalidad de los puercos de la política que parecen resistentes a todas las campañas para eliminarlos.

El antídoto contra el veneno de las raterías de los funcionarios públicos por ahí debe empezar a buscarlo la Secretaría de Anticorrupción de la 4T, cuya titular es Raquel Buenrostro.

A los cerdos corruptos de la política hay que patearles el culo una y mil veces hasta que dejen de respirar. Esto solo se va a lograr con leyes mucho más duras, muchísimo más duras.

Lo anterior lo pensé después de leer el artículo de Peniley Ramírez en Reforma, sobre un tal Susumo Azano, “conocido solo como el empresario que vendió Pegasus al gobierno de Felipe Calderón”. Resulta que don Susumo está de regreso y ahora quiere hacer negocios con la 4T aprovechando el combate al huachicol, según él porque será el enlace entre el gobierno de México y el de Estados Unidos.

Terrible lo que dice Peniley: “Otras fuentes del sector me aseguraron que Azano no es el único que está de vuelta… otros proveedores de tiempos del calderonato están de regreso, ofreciéndole al gobierno desde programas de espionaje hasta aviones”.

Han sobrevivido los corruptos puercos del calderonato solo por su capacidad para respirar por el culo. Entonces, a patearlos por ahí con toda la fuerza del Estado. Es el camino, secretaria Buenrostro, no hay otro.