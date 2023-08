No sé si sean amigos Jorge Castañeda y Javier Corral. Probablemente lo son.., más bien, lo que debo decir es que con certeza ha habido en el pasado amistad entre ellos.

No me atrevo a asegurar que ahora mismo Castañeda y Corral se aprecian: entre políticos, intelectuales y periodistas nunca se puede estar seguro de que las relaciones personales sean sólidas.

Aliados también han sido Castañeda y Corral. Cuando el segundo llegó al gobierno de Chihuahua agradeció a un grupo de “académicos, políticos e intelectuales que le brindaron su apoyo, a través de la Alianza Ciudadana por Chihuahua, durante el pasado proceso electoral”.

He citado una nota de La opción de Chihuahua del 7 de julio de 2016. Javier Corral afirmó ese día o el anterior que estaba en deuda con “Porfirio Muñoz Ledo, Jorge Castañeda, Agustín Basave, Clara Jusidman y Martha Tagle”.

Ahora Castañeda y Corral no parecen coincidir. Al menos no en lo relacionado con la persona que desean se quede con la candidatura presidencial de oposición en 2024. Espero que la falta de coincidencia no los lleve al pleito.

Comentaré brevemente artículos recientes de ambos, el de Castañeda publicado en El Noroeste, y el de Corral en El País.

Los dos están de acuerdo en que Beatriz Paredes tiene más posibilidades de ser la candidata opositora que Xóchitl Gálvez .

Tanto Jorge Castañeda como Javier Corral basan sus diagnósticos en los mismos datos:

En una encuesta de vivienda que mandó aplicar el frente PRI, PAN, PRD, empataron Beatriz y Xóchitl.

En los tres debates que ha habido entre ellas, Beatriz se ha visto mucho mejor que Xóchitl. Castañeda lo atribuye a la mayor “experiencia y tiempo de preparación” de la priista. Corral, con otras palabras, sugiere lo mismo.

El frente PRI, PAN, PRD elegirá a su candidata presidencial mediante la combinación de los resultados de una nueva encuesta, supongo que en vivienda, y la votación en la que tendrán derecho a participar las personas —alrededor de 2 millones— que aspirantes y partidos registraron en una especie de padrón.

Si en la nueva encuesta el empate se mantiene —podría romperse a favor de la priista porque Beatriz en cada foro supera a Xóchitl—, y si además ocurre que el PRI moviliza mejor a sus simpatizantes que el PAN, lo esperable será que la priista sea la candidata de la oposición.

Hasta ahí están de acuerdo Jorge Castañeda y Javier Corral. En lo que difieren es en sus muy personales preferencias.

Evidentemente a Corral le da gusto la posibilidad —real y creciente— de que Xóchitl Gálvez pierda la candidatura.

Corral de plano dice que los y las panistas se merecerán tal derrota por insistir en una alianza con el partido más corrupto de todos, el PRI.

A Castañeda le aterra la posibilidad —real y creciente— de que Beatriz empate o gane la encuesta frente a Xóchitl y que la priista arrase en la elección que organizará la alianza opositora.

Jorge es un convencido de que la panista sería mejor candidata que la priista y, por tal motivo, invita al dirigente del PRI, Alejandro Alito Moreno, a no movilizar a su gente para así permitir que Gálvez sea la candidata.

Por supuesto, Castañeda no da ninguna razón para sostener racionalmente su argumento de que Xóchitl sería mejor candidata.

¿Xóchitl Gálvez sería en 2024 más competitiva que Beatriz Paredes? No ha demostrado capacidad para serlo.

En los debates el papel de Xóchitl ha sido lamentable, y ya sin menciones en la mañanera de AMLO ella se ha convertido en un globo desinflado, como dijo Corral.

Beatriz, en cambio, aunque nadie apostaba por ella, ha crecido y en los siguientes debates más crecerá porque ya midió a su rival y encontró sus debilidades.