Estimado Mark.

Primero le escribo manifestándole mi admiración por todo lo que han hecho en cuanto avances tecnológicos y de comunicación humana, yo utilizo Facebook desde el año 2007, o antes tal vez, con logros sociales y familiares destacados.

Yo soy médico, y comencé a interesarme bastante en la inteligencia artificial (IA), más que nada porque los pacientes la utilizan, y de alguna manera hay que estar al corriente con lo que dice esta plataforma y evitar confrontaciones intelectuales al respecto, particularmente la IA de Google ha sido muy útil para resolver dudas y para apoyar diagnósticos y decisiones.

Pero le comento muy directamente que recientemente utilicé la IA que aparece en la plataforma de WhatsApp con la marca Meta, y fue bastante desilusionante como al tratar de hacerle preguntas y de responder dudas, no necesariamente de medicina, se burla, yo pregunté sobre historia y algunos artículos que he escrito, sobre todo de la Independencia de México, del Titanic, de Pedro Infante, de Napoleón Bonaparte, del Che Guevara, y de Alejandro Magno, y esta IA de Meta, al inicio sí contesta bien, por ejemplo, me comentó de otros barcos que también chocaron en el océano Atlántico contra icebergs además del Titanic, pero si uno trata de discutir con ella, utiliza un tono burlón, repito, para responder, con una falta de respeto muy marcada a la persona que pregunta, en este caso, a mí, lo que considero muy reprobable.

Le recomiendo de manera personal que revisen cómo trabaja la plataforma de IA de ustedes para que realmente funcione como lo que es, una fuente de inteligencia, de aprendizaje, y de conocimiento universal, y no de discusiones, muchas veces alebrestadas, pareciendo burla, y, repito, con una gran falta de respeto.

Le agradezco de antemano sus atenciones y le reitero mi admiración por su trabajo y su trayectoria.