Estimados ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Les escribo la presente carta abierta con el propósito de que valoren la posibilidad de analizar las acciones médicas de nuestro país y sus repercusiones en la salud, enfermedad y mortalidad nacionales, sobre todo con lo relacionado por cáncer y por Covid.

La ministra Yasmín Esquivel ya había propuesto desde su gestión anterior analizar los casos de defunción a nivel nacional por Covid, ya que muchos de ellos, o fueron mal diagnosticados, o fueron mal manejados, principalmente por la impericia existente sobre el manejo de los ventiladores mecánicos y del proceso de mantener a los pacientes estables al estar intubados a ellos, en parte por el requerimiento de la valoración de los niveles de oxígeno sanguíneo por medio de equipos de gasometría que todos los hospitales donde se intubaron pacientes con Covid debieron haber tenido, por lo que resultaría un trabajo jurídico titánico revisar todos los casos involucrados, pero sería de gran valor histórico.

Al respecto de los casos de Covid que deberían analizarse jurídicamente yo conocí a un paciente adulto mayor que en época de pandemia se vacunó contra influenza, y las manifestaciones que tuvo fueron las descritas para dicha vacuna, pero como se realizó la prueba de Covid y resultó positiva, probablemente falsa positiva, se intubó y tuvo un desenlace fatal, así sería analizar su caso y todos los demás casos, expediente por expediente.

También sería de gran valor jurídico analizar los casos de defunción por cáncer en México particularmente, ya que por los avances médicos y científicos estos ya debieron haber disminuido bastante, y no lo han hecho, además de los gastos que al gobierno federal le ocasionan dichos manejos médicos, al parecer, con muy baja probabilidad de éxito, conocer de igual manera si existió el llamado “turbo cáncer” ocasionado por Covid, y el porqué existen tantos casos de curación de cáncer no habituales en todo México, incluyendo el del expresidente Enrique Peña Nieto.

Por lo que sería de gran interés, que al igual que la ministra Esquivel presentó la iniciativa para revisar cada paciente que se hospitalizó por Covid, también analizar a todos los pacientes que han sido diagnosticados con cáncer en los últimos 19 o 20 años, y saber si se curaron, y cómo lo hicieron, y si desafortunadamente no, también saberlo, de igual manera con un valor histórico trascendental.

Agradezco de antemano sus atenciones.

Doctor Alberto Halabe Bucay.

Pediatra egresado del Hospital Infantil de México “Federico Gómez”.