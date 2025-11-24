Estimado Elon Musk,

Dueño y director de la plataforma X:

Le escribo la presente carta, en primer lugar, para felicitarlo por su nombramiento y su trayectoria.

Me interesa que usted o alguna instancia adjunta a sus empresas valore las razones por las que la plataforma X, de su propiedad, bloqueó mi cuenta: @DrAHalabe3 y de ser posible, que me las expliquen.

En dicha cuenta primordialmente difundía los artículos que publico en las plataformas SDP Noticias y Detona.com, todos ellos con un amplio rigor propositivo, y respetando la universalidad general de la libertad de expresión y de pensamiento.

La cuenta de la plataforma X en cuestión ya tenía la representativa paloma azul de aceptación.

Le agradezco de antemano todas sus atenciones.

Atentamente,

Dr. Alberto Halabe Bucay.