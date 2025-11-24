Estimado Elon Musk,
Dueño y director de la plataforma X:
Le escribo la presente carta, en primer lugar, para felicitarlo por su nombramiento y su trayectoria.
Me interesa que usted o alguna instancia adjunta a sus empresas valore las razones por las que la plataforma X, de su propiedad, bloqueó mi cuenta: @DrAHalabe3 y de ser posible, que me las expliquen.
En dicha cuenta primordialmente difundía los artículos que publico en las plataformas SDP Noticias y Detona.com, todos ellos con un amplio rigor propositivo, y respetando la universalidad general de la libertad de expresión y de pensamiento.
La cuenta de la plataforma X en cuestión ya tenía la representativa paloma azul de aceptación.
Le agradezco de antemano todas sus atenciones.
Atentamente,
Dr. Alberto Halabe Bucay.