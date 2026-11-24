“Siempre he procurado hacer cuanto ha estado en mi mano para defender y sostener nuestras instituciones”. Benito Juárez

Estimado Licenciado Cabrera:

Por medio de la presente carta me dirijo a usted, para valorar la posibilidad de concretar una entrevista con ustedes, para plantear la posibilidad de nacionalizar la banca nuevamente, incluyendo a todos los bancos extranjeros y a American Express; pero ahora con mayor organización que en 1982, considerando la ganancia inimaginable que recaudaría nuestro gobierno con el propósito de prosperar en todos los sentidos, sobre todo en el rubro de pago de jubilaciones, pensiones y afores, que por más que se regularice cada año se potenciará.

El problema de 1982 fue la falta de dirección y liderazgo para lograr los objetivos fundamentales de una nacionalización bancaria formal.

Pero ahora, para tal efecto, tenemos el apoyo de la tecnología que incluye las aplicaciones bancarias en teléfonos celulares y la inteligencia artificial, además de que podríamos reunir un grupo de trabajo con mexicanos que dominen el tema y destaquen por su patriotismo, incluyendo al doctor José Antonio Meade; al doctor Agustín Carstens Carstens; al doctor Julio Frenk Mora; al senador Emilio García Patrón; al empresario Daniel Becker Feldman; al director Carlos Hank González; a la actual presidenta del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja; al embajador Arturo Sarukhán Casamitjana; a la analista Estefanía Veloz, al secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon; al empresario Olegario Vázquez Aldir, así como a otras y otros más connotados mexicanos y mexicanas.

Finalmente, una acción como la nacionalización bancaria bien planeada en nuestros tiempos trascenderá fronteras, ideologías y tendencias políticas, con un gran beneficio histórico, nacional y universal.

Saludos cordiales.