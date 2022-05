Y es que, seamos honestos, el Presidente de México, desde que lo es, no ha dejado de hacer campaña. Al parecer no se ha convencido que ganó por una mayoría avallasadora que votó por el, y que yo sepa nadie, absolutamente nadie ha dicho que haya ganado la presidencia porque hubo trampa, o porque ganó de manera ilegal.

Pero AMLO ha dejado pasar por alto este hecho tal significativo para nada más centrarse en dos cosas en tres años: su atención ha radicado en Felipe Calderón y que le fue robada la elección en el 2006 y en estar haciendo constantemente auto-campaña.

Eso me da a entender que el presidente no está convencido de su triunfo rotundo y es por eso que desde que llegó a la presidencia no ha parado de aventarse porras, decir diariamente en su mañanera lo buen presidente que es, mostrarnos gráficas donde aparece como el mejor presidente del mundo y cosas así, casi casi le falta tener un espejo de cuerpo entero en Las Mañaneras y en cadena nacional, besarlo.

Hoy día no es la excepción. Don López Obrador sigue en este ritmo de campaña eterno en donde nos dice diariamente que no fue un error que la gente lo haya elegido y que él es el mejor, que él fue la mejor opción y que qué afortunados somos de tenerlo en nuestras vidas. Pero uno ya se acostumbró a eso. Su ego es tan grande y necesita el mismo recordarse cuán valioso es que la perorata es la misma de siempre

Todos en Morena ya andan en campaña

¿Y por qué creen que sea así? Pues porque creo que en el fondo, él duda de sí mismo. Pero ahora ya no nada mas tenemos que aventarnos la campaña permamente del presidente, sino que ahora todas las figuras “fuertes” de Morena, están también en campaña.

Como en una especie de estampida, como si el Jefe les hubiera dado “media hora más de recreo”, al mismito tiempo (mínimo hubieran sido más discretos) Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto literalmente de gira por distintas partes de la República. Claudia por su parte diciendo hoy que “México está ya listo para tener a una presidenta” pero a su vez negando que esté en campaña o de gira para apoyar a otros integrantes de Morena. Así o más cínicos .Y es que no nada más ellos tres están en campaña, al parecer y ya, desde ahorita, todo aquel que porte un chaleco guinda con la leyenda “Morena” pareciera que está autorizado y tiene el derecho de hacer campaña y de destaparse como Presidentes o senadores o alcaldes, pero segura estoy que ni el propio presidente conoce a todos estos que ahora ya se autodestapan en nombre de Morena.

Y ¿Mario Delgado? Pues nada, él candidato no será de nada, él lo sabe, pero es el conductor de entretenimiento digamos de Morena. Solo sale a dar anuncios, repite las mismas palabras y tonos agresivos en su discurso que usa el Presidente y ama grabarse en video.

Ricardo Monreal cuando no sale tocando la marimba, sale siendo director de una Orquesta musical y estoy segura que está muy cerca de salirse de Morena. Es que él ya prácticamente está fuera. Ya no lo volteó a ver el presidente quien se me hace usa y tira a la gente a su conveniencia o es tal inteligente que le dirá a Monreal “hagamos como que ya no andamos pero tú sigues siéndome fiel”.

Monreal no es tonto. Todavía diría mi madre que está en el cielo le estará “midiendo el agua a los camotes” porque sabe que ya nada tiene que hacer en Morena, pero tampoco tiene el valor de declararse fuera del partido. Yo no lo veo como un candidato débil, siempre y cuando se salga del partido que él siempre presume casi casi crió junto con AMLO, así como que muy peleados no andan ambos o quizá sí. De todo son capaces.

Yo la verdad es que ya estoy muy descontrolada. Hace unos años los tiempos de campañas electorales pues eran muy claros. Escuchabas un anuncio en la radio o en la tele de algún político o de algún partido político y ya te quedaba claro que estábamos en tiempos de campaña. Pero ahora, con la llegada de Morena, es una constante que no se detiene, que es imparable. Anuncios en la tele y en la radio todo el tiempo de todos los políticos y partidos habidos y por haber, sinceramente no nada más es cosa de Morena, hay que aclarar.

El dinero para las ‘campañas’ sale de nuestros impuestos

Pero todo esto es muy preocupante por muchas cosas: En primera porque todo eso cuesta muchísimo dinero. NOS cuesta a todos muchísimo dinero. En segunda porque los que andan ya de gira como rockstars pues tienen puestos que les demanda una altísima responsabilidad: Una jefa de gobierno, un canciller de relaciones exteriores y hasta un Secretario de Gobernación?!!! Y el país? Y los mexicanos? Bien, gracias. Ahí a su suerte, que no es mucha. Buscando trabajo, atención médica, muriendo de miedo por la inseguridad, desapareciendo mujeres todos los malditos días.

Lo preocupante es que a esas campañas asiste gente. Gente que está tan necesitada que seguirá cayendo en la desgracia de recibir un dinerito a cambio de echarle porras al que caiga. Y entonces ellos ya se ven rodeados de personas gritándoles “Presidente, Presidente” mientras les brillan los ojos. Y esto no va a terminar aquí, no tardan en salir más y más destapes. Porque pues si ya se trata de esto: ¿por qué no el Alcalde del más remoto pueblito, la Senadora que nadie conoce o el Diputado que nadie ubica no tendrían el mismo derecho de hacerse publicidad? Tienen dinero, que es el nuestro. Lo demás es lo de menos.

Me duele la realidad de mi país porque por más desastrosa que sea y lo evidente que sea ante los ojos de cualquier, no cambia. Es más, empeora. De seguir así yo también me lanzaré como Presidenta de la colonia donde vivo y así las cosas.

Campañas infinitas con nuestros impuestos. Que la disfruten ellos.

Y nadie más. Porque hasta los que reciben su dinerito por estar ahí aplaudiendo, se les va a ir como agua con lo caro que está todo.

Solo ellos se divierten, lo disfrutan y se enamoran de que los miren.

Hasta Ebrard está tan enamorado de él que no deja de subir selfies a su cuenta de Twitter. Como si eso ayudará en algo a este país.

En fin…Ya me desahogué.

Es cuánto.