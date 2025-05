No sé ustedes, pero a mí en lo personal me tiene fastidiada, me hastía la cantaleta de los medios tradicionales y de las redes sociales , que día con día afirman: “Mexicana no levanta”.

¡Claro!, dicha afirmación no se basa en “datos duros”; es una falacia que les encanta repetir con único objetivo es golpear al gobierno actual. Eso es todo, poco importa que la Aerolínea del Estado Mexicano genere fuentes de empleo, al mismo tiempo que la administración pública federal cumple con su obligación de brindar transporte aéreo y garantizar la conectividad dentro del país.

En la pasada Feria Aeroespacial México 2025 (FAMEX) tuve la oportunidad de charlar con la gente de la nueva Mexicana de Aviación. Ellos están muy contentos por la próxima incorporación de los nuevos equipos Embraer, y aprovecho para recalcar que no van a llegar los 20 aviones de golpe, sino que los primeros cinco equipos empezarán a llegar a partir del segundo semestre de este año y de uno en uno cada cierto tiempo.

Habrá cambios interesantes; tienen la pretensión de terminar 2025 operando con 5 aviones Embraer, quedándose solo con un modelo de avión, esto significa que los Boeing 737 serían retirados de la operación, y ello me parece un total acierto.

La homologación de flota permite un mejor manejo en la operación de la línea aérea. Los que critican a la Aerolínea del Estado Mexicano no terminan de entender los tiempos. Les pregunto: ¿ustedes se comerían un pollo crudo? ¡Claro que no!, pues el riesgo de que contraer salmonelosis es altísimo; por eso a diferencia de la carne de res, se pide que el pollo se cocine a la perfección, no hay términos como “azul o bloody, término medio, ¾ o bien cocida”.

El pollo sí o sí debe cocinarse a la perfección; pues eso mismo pasa con la nueva Mexicana. Tiene un plan trazado, y para que pueda ser totalmente autosostenible se requiere un plazo de 5 años, plazo en el que, de acuerdo con diferentes previsiones, alcanzará el punto de equilibrio.

La línea aérea apenas tiene dos años operando, y como sucede en toda empresa, se van realizando cambios sobre la marcha. De verdad me sorprende la argumentación de algunas personas, como si estuviese escrito en piedra y Mexicana no pudiera cancelar rutas y replantearse su operación porque es un escándalo en medios; pero si las otras líneas aéreas cancelan rutas, no hay nadie que se rasgue las vestiduras.

Vayamos a los datos duros, y por favor no me pidan que la compare con aerolíneas que tienen operando mínimo 18 años en el mercado, como es el caso de VivaAerobus o Volaris; muchísimo menos con Aeroméxico, marca que el año pasado celebró 90 años surcando los cielos de México, y de tres continentes: el americano de norte a sur, el asiático y el europeo.

Compararlas así es un contrasentido como si quisieran equiparar a la fondita de la esquina de su casa con restaurantes de cadena, o con Pujol. Es más que absurdo y fútil, así que hagamos un análisis serio.

Hoy por hoy, dentro del territorio nacional existen ocho líneas aéreas, incluyendo la filial de Aeroméxico, ¿saben ustedes cuáles son las aerolíneas?

Aeroméxico (Aerovías de México) Aeroméxico Connect (Aerolitoral) Aerus Magnicharters (Grupo Aéreo Monterrey) Mexicana (Aerolínea del Estado Mexicano) Transportes Aéreos Regionales (TAR) Vivaaerobus (Aeroenlaces) Volaris (Concesionaria Vuela Compañía de Aviación)

Magnicharters es una empresa chartera, cuya flota es igual a la de la nueva Mexicana de Aviación: sólo tres aeronaves, y esta línea se destaca por haber sido fundada en 1994, lo cual significa que tiene más de 30 años en el mercado aeronáutico.

Aerus es la empresa de transporte aéreo de más reciente creación, cuyos vuelos son prácticamente de servicio de “taxi aéreo”, y TAR tiene su base de operaciones en el Aeropuerto Internacional de Querétaro.

En el primer trimestre Aerus ha transportado un total de 5,881 pasajeros. Magnicharters en tres meses ha transportado a 31,870 pasajeros; ahora veamos cuánto pasaje ha movido TAR en tres meses: 46,044. ¿Están preparados para saber cuántos pasajeros ha transportado la nueva Mexicana de Aviación?

Nada más que 81,308 pasajeros ¿me pueden decir dónde “demonios” está el fracaso?, cuando apenas tiene dos años operando. Son datos, no relatos infantiles, pero entre los que gozan diciendo que “no despega” no existe el más mínimo intento por investigar; más bien son los oscuros deseos de una oposición que ya no sabe qué utilizar para golpetear a la actual administración.

Y voy más allá, al final no se “golpea” a un gobierno, sino a un país, porque las obras no son para los gobernantes en turno, sino para sus gobernados. No decimos “no voy a usar luz de CFE porque lo fundó un gobierno priista, y además con el rojo de Lázaro Cárdenas como su fundador”, sería sumamente estúpido.

Pues yo sostengo que sucede igual con el transporte aéreo, y en este caso no debemos de perder de vista la conectividad. Les recuerdo que no solo se transporta pasajeros, sino también carga. Sí, por ahora la nueva Mexicana ha reducido sus destinos, en espera de la llegada de los nuevos equipos, pero como en todas las aerolíneas, habrá que analizar qué rutas siguen, cuáles no y qué otras son buenas opciones para volar.

Tan poco interés tienen en hacer un análisis serio, que prácticamente les pasó de noche que viernes 2 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la desincorporación de la nueva Mexicana del Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V. (GAFSACOMM); y esto, estimados lectores, es una muy buena noticia.

Ahondo en el tema, esto significa que ahora la nueva aerolínea será independiente, lo cual hará que la toma de decisiones sea mucho más ágil, y por supuesto en beneficio de la línea aérea y sus usuarios.

Dicha desincorporación le dará mayor libertad de manejo a quienes hoy llevan las riendas. Como les comenté al inicio de la columna, al platicar con la gente del stand de la nueva Mexicana, ellos observan que poco a poco la línea aérea irá mejorando, y como todo en esta vida, aunque te hayas trazado un plan, siempre hay que sortear imprevistos y piedras en el camino.

Nadie tiene el éxito asegurado por obra y gracia del espíritu santo, hay que trabajar diario en ello, y eso es precisamente lo que están haciendo en la Aerolínea del Estado Mexicano, la nueva Mexicana de Aviación.

Eso sí, yo tengo que ser muy sincera y me encantaría que fuesen más combativos en medios y redes sociales. La mala publicidad que día con día veo, no abona en lo absoluto al crecimiento de la aerolínea. Al contrario, hay gente que lamentablemente se deja llevar por lo que “ven”, sobre todo en videos cortos de redes sociales, pero desafortunadamente ahí se quedan, sin profundizar más.

Lo positivo es que tengo varios testimonios sobre la excelente atención que han recibido al volar por la nueva Mexicana. Por supuesto, aproveché para hablar de varias sugerencias de destinos que me pidieron les hiciera llegar; en especial dos: la ruta a Mexicali y a Ciudad del Carmen; esta última es la que más sugerencias de usuarios he recibido, pues actualmente tienen que volar desde Mérida o Campeche, y son quienes más insisten en que se abra la ruta a Ciudad del Carmen.

Al contrario de lo que algunos piden, yo sí deseo que, en este nuevo capítulo, ya con una empresa completamente distinta, la nueva aerolínea siga poniendo muy en alto el nombre de Mexicana de Aviación. Tienen un gran legado en las manos; lo digo como trabajadora de la Compañía Mexicana de Aviación, y con el corazón en la mano: “La primera, siempre será la primera”.