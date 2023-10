La única razón por la que va a ser Omar García Harfuch y no Clara Brugada es que el ex jefe de policía tiene mejores números en las encuestas que la ex alcaldesa de Iztapalapa. García Harfuch dio buenos resultados referentes a la seguridad en la Ciudad de México, su porcentaje de aprobación es alto. El de Clara Brugada también, ella hizo mucho por Iztapalapa. Se preocupó por el bienestar de su gente, por su seguridad.

Estoy segura de que son mejores las estadísticas de Harfuch pero la izquierda tiene derecho a ser leal a su propia historia. Jugársela con alguien precisamente de izquierda, aunque disminuya sus posibilidades de victoria. Brugada formaría una buena mancuerna con Claudia Sheinbaum como presidenta de la República. Ambas han recorrido largos caminos junto al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Brugada es licenciada en economía, fue también diputada del Congreso de la Unión y diputada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ha seguido siempre al presidente López Obrador. Fue elegida como secretaria del Bienestar del Comité Ejecutivo Nacional del 2012 a 2015.

En 2018 fue electa alcaldesa de Iztapalapa recibiendo el 58% de los votos. Ella se comprometió a reducir la violencia en la alcaldía. Su prioridad gracias al “Modelo Iztapalapa”, que contempla acciones como Gabinete de Seguridad, Policía de Proximidad, Diálogos por La Paz, Programa Transporte Seguro, Estrategia contra la Extorsión y Campaña Contra la Violencia hacia las Mujeres.

Clara Brugada ha figurado dentro de la lista de los alcaldes y alcaldesas mejor evaluados de la Ciudad de México. La ex alcaldesa, con su experiencia política dio muy buenos resultados en la alcaldía; un territorio con muchísimos conflictos de seguridad, pavimentación, agua y sobre todo violencia.

Clara Brugada ex alcaldesa de Iztapalapa (Gobierno de la Ciudad de México)

La izquierda es admirable porque durante muchas décadas puso los ideales por delante del pragmatismo. Si ahora Morena va a traicionar sus principios para garantizar una victoria electoral, sería como si surgiera de este partido un nuevo PRI en el que nunca importó la ideología, sino nada más garantizar el triunfo a cualquier costo.

No creo que Clara vaya a perder. Seguramente Harfuch ganaría con más ventaja. El problema es que Omar no es de izquierda ni milita en Morena. No cuestiono al señor Harfuch por su honestidad o por su trabajo: creo que es un hombre decente y eficaz en lo que hace, pero no es de izquierda, el propio ex jefe de policía debería admitirlo con objetividad intelectual.

Dicen que hay dos maneras de subir a la cumbre de una montaña: escalando durante muchas horas poniendo en riesgo el físico o llegar en helicóptero. Porque le regalaron un helicóptero…

Si el ex jefe de policía Omar García Harfuch conquistara la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, lastimaría a todo el partido.