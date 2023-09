Ayer se dieron los resultados de las preferencias electorales; Claudia Sheinbaum resultó ganadora con el 39%. Antes y después del recorrido que hicieron los aspirantes, Sheinbaum siempre estuvo arriba.

Los resultados que se dieron a conocer ayer fueron muy similares a los que se habían arrojado en diferentes medios. No hubo sorpresas, ni diferencias alarmantes.

La encuesta de Morena fue seria y transparente. La más vigilada. Los candidatos participaron para la elección de las casas encuestadoras. En total son cinco. Una, fue elegida por Morena y las otras cuatro por cada uno de los participantes mediante sorteo para realizar encuestas espejo y dar certidumbre. Los aspirantes se mantuvieron informados durante el proceso, conocieron las reglas, y compitieron…

Desde un principio Claudia Sheinbaum iba a la delantera con el excanciller Marcelo Ebrard en un lejano segundo lugar. Las posiciones no cambiaron, él jamás estuvo en ninguna encuesta en primer lugar.

Se aplicaron 12,500 cuestionarios en todo el país: 2,500 por cada una de las casas elegidas por los aspirantes y otros 2,500 por la que fue elegida por Morena.

La candidatura más importante de Morena se decidió mediante una pregunta que tenía todo el peso en la encuesta: “¿A quién prefiere como coordinador o coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación rumbo a las elecciones de 2024? Esta pregunta tenía un valor del 75% en todo el cuestionario.

Marcelo Ebrard desde el principio comenzó a romper las reglas pactadas. Esa carrera por alcanzar a Claudia le resultó inútil. Se puso sombrero, ordeñó vacas, actuó, siguió el guion priista. Ninguna estrategia le funcionó. Comenzó a surgir en el excanciller la frustración que devino en desesperación.

Ebrard incluso perdió la encuesta de la casa que él mismo eligió y quedó estancado en segundo lugar con 26% de las preferencias electorales . Adán Augusto quedó en tercer lugar con 11%, Fernández Noroña del PT en cuarto lugar, Manuel Velasco en quinto y en el último quedó Ricardo Monreal.

Todos, menos Ebrard, aceptaron los resultados. Todos aceptaron su derrota y mostraron su apoyo a la ganadora ante la coordinación, menos Marcelo Ebrard. Saben que tendrán un lugar en el gobierno de Claudia Sheinbaum, en caso de que triunfe contra la candidata Xóchitl Gálvez de Frente Amplio por México.

Al verse derrotado sin tener aún los resultados, Marcelo dio declaraciones respecto que había inconsistencias y decía estar muy preocupado por la forma en que se estaban llevando las cosas.

Las competencias son peligrosas, y más si es entre compañeros y amigos. Todos comienzan con ánimo, prometiendo cumplir con las reglas, y sobre todo, a pesar de los resultados, seguir unidos en el proyecto por el que tanto han trabajado…

El trabajo para recorrer el país y convencer a millones de mexicanos genera desesperación, frustración al comprobar que a pesar de los esfuerzos los números no les son favorables.

Los egos surgen, las convenientes alianzas nacen, el apoyo convenenciero aparece, todo brota, escala hasta reventar… Y Marcelo Ebrard explotó, no soportó perder.

Ebrard perdió la cabeza, el sentido común, se olvidó de lo que es el respeto a sus compañeros, la ambición se apoderó de él…

Sabiéndose derrotado y tal vez mal informado por su equipo, Ebrard informó a sus colaboradores que no asistiría al evento en el que se anunciaría oficialmente el ganador de la interna.

“No nos vamos a someter a esa señora”, dijo frustrado y despectivo, refiriéndose a Claudia Sheinbaum.

El desfiladero de candidatos de la oposición terminó por fin. Priistas, panistas, perredistas y ciudadanos se subieron a la contienda para bajarse una esquina después; otros, como Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles fueron bajados a la fuerza; Enrique de la Madrid prefirió irse, ya no quiso hacer el ridículo y que le sacaran más trapillos al sol, Cabeza de Vaca mandó a sus familiares para que lo registraran, no quería que lo fuesen a capturar por las severas acusaciones que hay en su contra; Santiago Creel, al comprobar que sus discursos lagrimosos no dieron resultado, declinó por la ahora candidata a la presidencia Xóchitl Gálvez.

A la senadora panista le fueron quitado todos los obstáculos, la dejaron sola… No pensó nadie en la seriedad y experiencia Beatriz Paredes del PRI. Quien dejó en evidencia a Gálvez. Paredes se condujo con seriedad y argumentos, además de propuestas. Dejando nerviosa a Gálvez, a quien se le dificulta expresarse con fluidez; solo lo hace cuando se expresa con desfachatez para después soltar una de sus estruendosas carcajadas. Alejandro Alito Moreno del PRI -por alguna poderosa razón- traicionó a su compañera de partido, “aconsejándole” se bajará también de la contienda. El camino le quedó a Gálvez libre…

Marcelo Ebrard se va de Morena, dijo no tener cabida ahí. En conferencia de prensa el día de hoy, Sheinbaum volvió a referirse a su compañero. “Todos necesitamos de todos, están las puertas abiertas para ti Marcelo Ebrard”.

Las puertas naranjas están de par en par abiertas, Movimiento Ciudadano es el único partido que no tiene candidato. Tenía tres: Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, quien tiene serias acusaciones de tener nexos con el narcotráfico. Colosio Riojas, se descartó con posible candidato presidencial de Movimiento Ciudadano. Samuel García, ha dicho en varias ocasiones que no irá a por la candidatura presidencial. Se menciona el nombre de Patricia Mercado.

Dante Delgado, es el coordinador de Movimiento Ciudadano. Delgado fue gobernador sustituto de Veracruz de 1988 a 1992. Dante Delgado fue encarcelado por enriquecerse mientras ocupo el cargo. Delgado, fue cómplice del despojo obrero portuario en 1991 cuando Salinas de Gortari ordenó la requisa al puesto. Después fue embajador de México en Italia, nominado por el mismo Salinas.

Bajados de la contienda, Movimiento Ciudadano no tiene candidato, ni lo ha tenido, solo se han barajado nombres… ¿Será que Marcelo Ebrard elija vestirse de naranja? Después de declarar que ya no tiene cabida en Morena, ¿se irá el excanciller a Movimiento Ciudadano? ¿Desconoce Ebrard que su dirigente ha sido señalado por tener nexos con el narcotráfico?

Marcelo Ebrard, debe saber, que si resulta ganadora Claudia Sheinbaum y se convierte en la primera presidenta, él tendría un cargo importante, muy importante en su gabinete. Ebrard podría ser líder del Senado ; su fuerza política crecería, y su poder lo podría llevar a la presidencia, Ebrard es joven y un político con experiencia. Ojalá que la ambición no lo posea y lo pierda.

¿Recapacitará Ebrard y se quedará en Morena? ¿O se irá a Movimiento Ciudadano?