¿Cómo está configurándose el escenario para la sucesión presidencial ? Hay varios puntos que me gustaría comentar. Eso sí, definitivamente la contienda tiene ya un serio aroma de mujer.

Lilly Téllez no va. Se bajó de la contienda presidencial por muchas razones, creo, sobre todo de fondo. La senadora del PAN, tiene poco como albiazul. Estridente, visceral y puede ser considerada como incontrolable para los líderes empresariales de la oposición. A ello añada usted que es improvisada y su traición a Morena es un antecedente claro de que los consensos y los compromisos no le van. Sería intransigente, por ello no pasó el filtro de Salinas o Claudio X. González.

¿Por qué Xóchitl no? Simple, la también senadora del PAN navega sin brújula clara de la política. Hizo fórmula con un senador que de inmediato se declaró independiente, por ejemplo. Hará lo que tenga que hacer para seguir dentro del sistema y como dicen, mantenerse “en la jugada”. Si ha de servir de candidata para lograr algunas “pluris” para su equipo, que así sea. Por eso la inflan, le invierten a su imagen. Quienes están detrás de ella (Claudio X. González) saben perfectamente que serían el verdadero poder detrás del poder.

Beatriz Paredes la aspirante más fuerte. La senadora tlaxcalteca es priista de toda la vida. Pudiera decirse que es la priista con más identidad con la base. Feminista por convicción, Paredes Rangel asegura que es necesario que México tenga una presidenta capaz de gobernar el país recuperando la transición democrática. Sin improvisaciones. Conoce las necesidades que adolece el pueblo mexicano. Sabe de temas como seguridad nacional, política internacional y el lugar que ocupa México en el mundo; “somos el puente entre América Latina y Estados Unidos”.

Ha sido líder y parte de la Confederación Nacional Campesina (CNC) de manera activa; en Sinaloa mi estado, abrazan con cariño a los cuadros cenecistas.

Es de las pocas que quedan y fueron parte del grupo de Luis Donaldo Colosio, conoce cual era su proyecto. Asegura que ya está trabajando y revisando el material que tenían, “siguen muchas cosas vigentes” dice.

En Beatriz Paredes veo a mujer competitiva, conoce México en todos los aspectos, regiones y extremos. No tiene cola que le pisen, tiene las manos limpias. Asegura, “soy todo terreno, es la era de las mujeres” …

No está por demás mencionar que la salida de Ruiz Massieu, contrasta y fortalece aún más a Beatriz Paredes. La tlaxcalteca se erige como un perfil insignia del PRI y la más fuerte para competir desde el Frente Amplio por México. Su registro será el próximo sábado 8 de julio.

#EsClaudia, al final creo que será ella. La Dra. Sheinbaum puntea en todas las encuestas y todos los careos. Se mantiene firme en su proyecto y es la corcholata que más adeptos suma. El ex canciller Marcelo Ebrard no le hace sombra, a 13 puntos de distancia en las mediciones no se ve por donde pueda remontar.

Claudia Sheinbaum no solo gana en las encuestas, sino que lleva la delantera en la agenda. Su discurso contra los personajes del Frente Amplio por México le tienen acaparando reflectores. El electorado sabe que no quiere nada que huela a Felipe Calderón, Alito Moreno o Claudio X. González. El movimiento de estos personajes para asaltar el poder sólo resalta la figura de la Dra. Sheinbaum como caudilla de la 4T y la continuidad de la transformación del país.

Vanessa Félix | Twitter: @vanessafelixmx