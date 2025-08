Empiezo estas líneas con un sentimiento que no me puedo quitar: la envidia. Soy agremiada a la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA) y me inunda el desasosiego. Y aunque nuestro sindicato hermano, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) no es perfecto, reconozco que hoy por hoy es una clara muestra de que sí es posible hacer sindicalismo de vanguardia en nuestro país.

El día de ayer se llevó a cabo la Asamblea General Conmemorativa con motivo del 67 aniversario de la fundación de ASPA. En ella se le toma protesta al tercio de la representación sindical que ese día entra en funciones. Es un cambio de estafeta que se realiza entre los representantes sindicales, los salientes y los entrantes.

Con esto se hace un importante reconocimiento al trabajo realizado en los últimos tres años, y se le da la bienvenida a los nuevos retos que enfrentarán quienes renuevan la dirigencia. Al igual que en ASSA, cada año se cambia un tercio de la representación sindical, pero hay un punto importantísimo que tienen los estatutos de ASPA: no existe la reelección, así es que todo aquel representante sindical que tenga planes de -tras algunos años- volver a contender a un cargo, tiene que aprovechar su gestión para trabajar “sí o sí”.

En resumen, podemos decir que es un sindicato que goza de buena salud democrática. Y eso es sumamente positivo para el desarrollo del país. Entremos de lleno en la materia.

En esta asamblea se abordaron varios puntos que me parecen importantes y sobre todo, quiero que la gente que no trabaja dentro de la industria aérea sepa qué está pasando.

Empezamos con buenas noticias, Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en representación del titular Marath Bolaños, nos informó sobre el segundo pago a los trabajadores de la antigua Mexicana de Aviación, aseverando que, aunque no podía dar una fecha exacta, la dispersión se dará durante este 2025.

Habló de la dignidad que hemos mantenido durante todo este tiempo, como parte de la antigua Compañía Mexicana de Aviación, pues es un capítulo que esperamos poder cerrar pronto, porque la herida todavía “escuece”.

Otro punto que también abordó en la asamblea, y desde mi óptica es fundamental, es lo referente a los contratos A y B en Aeroméxico. Es la piedra en el zapato de los sindicatos, por lo menos en ASPA y ASSA. Un tema que les puedo asegurar, literalmente trae de cabeza a los trabajadores.

Y es que las empresas, en su búsqueda por la optimización de recursos, a veces hacen planteamientos que terminan por empeorar el clima laboral; es el caso de los contratos A y B que separan a los trabajadores, y crean conflictos al interior de sus plantas.

Pues el costo del contrato B, dentro de la operación de la empresa del caballero águila, es mucho más barato. Sin embargo, de manera inevitable crea desigualdades y descontento, porque al final trabajan igual pero se les paga menos. Esto termina generando un ambiente crispado, que no abona en nada a la seguridad aérea.

Las cosas como son, pues un trabajador no se puede concentrar y tener conciencia situacional si no tiene la certeza de que llegará tranquilo a fin de mes. Por eso ASPA ha trabajado por acortar la brecha que hay entre ambos contratos, y aquí la noticia importante: la Secretaría del Trabajo y Previsión Social está dispuesta a colaborar a través de mesas de trabajo en donde se puedan sentar, en este caso, Aeroméxico y ASPA, y buscar opciones para transitar por una opción que les convenga a ambas partes.

Creo que es de vital importancia generar condiciones equitativas para incentivar a las nuevas generaciones a formarse como pilotos aviadores, y eso se va a lograr de mejor forma si se logra acabar con la brecha que hoy se tiene entre ambos contratos, el A y el B.

Dentro de su discurso, el maestro Salafranca también incluyó la gran labor que ha realizado ASPA en distintos foros, impulsando la reforma laboral de 40 horas, además de sumarse a la lucha por el acceso al INFONAVIT , para otros grupos de trabajadores.

Por otra parte, se les dio la bienvenida a 144 jóvenes que, a partir de ayer, engrosaron las filas de ASPA, y no debemos olvidar que como sindicato recientemente agregaron un nuevo contrato colectivo, el de MasAir.

Al respecto el secretario general, capitán Jesús Ortíz Álvarez, hizo hincapié en que esperan que el poder judicial falle a favor de los pilotos de MAS de Carga. Pues ellos se acercaron a ASPA en la búsqueda de una representación digna, pues por si no lo sabían, el contrato lo tenía el Sindicato de Trabajadores de la Industria Aeronáutica (STIA), conocido por ser más charro que democrático.

Aquí no los vamos a engañar, son abogados que detentan un montón de contratos, y ha quedado demostrado que poco entienden del mundo aeronáutico, y aunque gestionan varios contratos dentro de la industria aérea, es un hecho que también manejan otros sindicatos de otras empresas totalmente ajenas al mundo aeronáutico.

Es por ello que, haciendo alusión a que ASPA ganó la detentación del contrato colectivo de los pilotos de MAS de Carga, el capitán Ortíz expresó: “Este triunfo valida nuestra representación legítima y nos compromete a garantizar condiciones dignas para nuestros compañeros. No permitiremos simulaciones, ni liderazgos oportunistas que engañen a nuestros trabajadores”.

Asamblea General Conmemorativa con motivo del 67 aniversario de la fundación de ASPA (Especial)

El secretario general aprovechó para externar su agradecimiento a las autoridades laborales del país, en el seguimiento al caso de los pilotos de Mexicana de Aviación y Aerocaribe. No podemos tapar el sol con un dedo, los trabajadores no hemos recibido justicia, tal y como la esperábamos; sin embargo, tanto en la pasada administración como en esta, se buscó la salida más viable a un terrible conflicto laboral que el próximo 28 de agosto cumplirá 15 años.

Desde la tribuna solicitó a las autoridades laborales no dejar a un lado el tema de Transportes Aeromar; también ellos requieren de apoyo en buscar una liquidación que hoy por hoy no la tienen. Esperemos que pronto los trabajadores de Aeromar reciban “justicia”.

Por supuesto también estuvieron presentes diferentes secretarios generales, representantes del gobierno federal, así como representantes de la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Línea Aérea (IFALPA, por sus siglas en inglés). Aquí quiero destacar la participación de Elizabeth Echeverría, asesora técnica principal, en representación de Pedro Américo Furtado Oliveira, director de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para México y Cuba, quien destacó la participación de ASPA como motor de cambio.

También estuvo presente el Colegio de Pilotos Aviadores de México, con su presidente Ángel Domínguez Catzín, quien dirigió unas palabras y enfatizó la importancia de la colaboración.

¡De verdad! ¿cómo no sentir orgullo?, un sindicato mayoritariamente masculino tiene una magnifica representación de sus agremiadas con la Secretaría de Género e Igualdad Sustantiva, encabezada por la capitana Yesica Camuñas.

Y no puedo irme sin hablar de la decisión del Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) de terminar la alianza que mantienen hoy Aeroméxico y Delta. La sugerencia es que ambos gobiernos, tanto el norteamericano como el mexicano se sienten a negociar, y ojalá los vecinos del norte, se den cuenta de las grandes ventajas que se tienen al mantener este acuerdo, y que es positivo para ambas naciones.

Al final, si la administración de Trump se emberrincha en seguir adelante con cancelar la alianza entre Delta y Aeroméxico, aunque ambos países saldrían perdiendo, es un hecho que Estados Unidos estaría dejando fuera una gran oportunidad de crecimiento. Ya veremos qué pasa con ese tema.

Agradezco muchísimo la invitación, y estén pendientes mis amables lectores, porque en unos días les estaré platicando de un gran proyecto que mantiene ASPA con sus pilotos jubilados.