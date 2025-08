Hay que decirlo fuerte y claro: el mundo se enfrenta a un energúmeno que se cree “amo y dueño” del planeta entero, que ha metido a todos los países en una dinámica de incertidumbre. Me refiero al ente naranja que despacha desde la Casa Blanca en el vecino país del norte.

Evidentemente la industria aérea no es ajena a los vaivenes de este señor, que un día dice una cosa y luego cambia de parecer. Pero a pesar de ello, el sector de transporte de carga obtuvo un crecimiento, así que vamos a entrar al desglose de las cifras.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) acaba de publicar los datos del mes de junio de 2025, para el mercado de transporte de carga a nivel mundial, así que pongámonos manos a la obra y observemos, cómo le fue al mundo, recordando que este se divide en secciones.

Como comenté al inicio, a pesar de las políticas erráticas de los Estados Unidos de Norteamérica, la carga tuvo un crecimiento “toneladas-kilómetro de carga (CTK, las toneladas-kilómetro de carga miden el tráfico de carga real)” de un 0.8%, comparado con junio del año pasado, y para las operaciones internacionales un aumento del 1.6%

Y en toneladas-kilómetro de carga disponibles (ACTK, las toneladas-kilómetro de carga disponibles miden la capacidad total de carga disponible), crecieron un 1.7% comparado con el mes de junio de 2024, y 2.8% en las operaciones a nivel internacional.

Sí, lo sabemos de antemano, no son los “grandes crecimientos”, pero en la incertidumbre en que esta imbuida la industria aérea, esos puntos porcentuales resultan “alentadores”. Al respecto, el director general de la IATA, Willie Walsh dijo en un comunicado:

“En general, la demanda de carga aérea creció un modesto 0,8% interanual en junio, pero hay historias muy diferentes detrás de esa cifra para los principales actores de la industria. Las tensiones comerciales hicieron que el tráfico en América del Norte cayera un 8,3% y el crecimiento europeo se estancara en un 0,8%. Pero Asia-Pacífico se opuso a la tendencia y reportó una expansión del 9,0%. Mientras tanto, las interrupciones por el conflicto militar en Medio Oriente hicieron que el tráfico de carga de la región cayera un 3,2%“. Willie Walsh, director general de la IATA

La información proporcionada por la IATA destaca varios factores, entre ellos que en términos interanuales, se tuvo un aumento del 3.2% en la producción industrial a nivel global, y que referente al comercio de bienes, este tuvo un incremento del 3.5%.

Otro punto que no se puede dejar pasar, es el precio del combustible, que para el mes de junio fue de 12% menos, llegando a su cuarta caída mensual de forma consecutiva, aunque si comparamos el precio con mayo, notaremos que hubo un incremento del 8.6%. Aun así, este factor permitió el crecimiento reportado en el transporte de carga.

En ese sentido Willie Walsh también expresó: “…no podemos pasar por alto el hecho de que los acuerdos alcanzados están resultando en aranceles significativamente más altos para los bienes importados a EE. UU. que los que teníamos hace solo unos meses. El daño económico de estas barreras de costo al comercio aún está por verse. Mientras tanto, los gobiernos deberían redoblar esfuerzos para que la facilitación del comercio sea más simple, rápido, económico y seguro con la digitalización…”

Pasemos a ver cómo le fue a cada una de las seis regiones:

Asia-Pacífico, ellos experimentaron un crecimiento interanual del 9.0% en la demanda de carga este pasado mes de junio, fue la región más sólida, pues su capacidad en números globales se incrementó en un 7.8% interanual.

América del Norte, que engloba las aerolíneas norteamericanas y canadienses, al contrario, sufrieron un revés, pues tuvieron una disminución del 8.3% con respecto a la carga, fue sin duda quien sufrió el crecimiento más lento a diferencia del resto de las regiones, su capacidad interanual disminuyó un 5.1%.

Europa, las aerolíneas de dicho continente experimentaron un crecimiento durante el mes de junio en la demanda de la carga aérea del 0.8%, ya en términos interanuales su crecimiento fue del 2.6%.

Medio Oriente, al igual que la región de Norteamérica, también vivieron una disminución en cuanto a la demanda de carga en el mes de junio del 3.2% pero a pesar de esta reducción ya en cifras interanuales, obtuvo un ligero crecimiento del 1.5%.

América Latina, en nuestra región la cosa pintó de forma positiva para la demanda del crecimiento de la carga aérea correspondiente al mes de junio, que fue del 3.5%, sin embargo, al contrario de lo ocurrido con las aerolíneas de Medio Oriente, quienes experimentaron una caída en junio, a nivel interanual la historia es distinta, en el caso de las líneas aéreas latinoamericanas, a nivel interanual sufrieron de un decrecimiento del 0.4%.

África, ellos tuvieron durante el mes de junio un crecimiento en la demanda de carga del 3.9% y su capacidad aumentó en el interanual en un 6.2%, así que podemos decir que dentro de todos, después de la región de Asia-Pacífico, fueron los menos “golpeados”.

Finalmente debemos tomar en cuenta que los corredores comerciales que aumentaron fueron saliendo y/o llegando de Europa, Medio Oriente y Asia Pacífico, y que los corredores que tuvieron una caída fueron los que volaban saliendo y/o llegando de Asia-Pacífico a la región de Norteamérica.

Yo no sé si los norteamericanos se den cuenta que las políticas arancelarias del ente naranja, no están beneficiando su política de “America First”, sino todo lo contrario. El pensamiento que tiene Donald Trump, es gestionar su política como si habitase en un mundo ubicado en la línea del tiempo en 1950, sin darse cuenta de la realidad, el mundo hoy esta interconectado, es otro muy distinto.