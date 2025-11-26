TÚ DECIDES

La primera edición del Innovation fest marcó el comienzo de una etapa para Jalisco que da un paso más en el rumbo que siempre ha estado de mira al futuro y apostar por la innovación como motor de su desarrollo social, económico y educativo.

En los dos días del evento, el pasado 20 y 21 de noviembre, se registraron más de 13 mil asistentes entre estudiantes, emprendedores, empresarios, investigadores y docentes.

Innovation Fest se consolidó como el nuevo punto de encuentro para las y los protagonistas de la innovación en el país, al superar expectativas en su primera edición y arrancar una nueva era.

Según nos comentan los organizadores la meta era de 8 mil asistentes y participaron más de 13 mil durante los dos días de festival, provenientes de diez municipios de Jalisco y de seis países como Canadá, Colombia, España, Brasil y Estados Unidos, detalló Horacio Fernández Castillo, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología y organizador del evento.

“La asistencia registró 62 por ciento varones y 38 por ciento mujeres (…), estamos muy contentos de estos números porque tener casi 40 por ciento de participación nos emociona, porque también aquí la mujer rifa. Los asistentes fueron de 10 estados de la República Mexicana, aparte hubo seis países participantes (…), son buenos números“, nos comentó Fernández Castillo.

El festival ofreció 180 horas de contenido a través de actividades especializadas, conferencias magistrales y experiencias inmersivas dedicadas a la ciencia, la tecnología, el talento y las industrias creativas.

Además, colaboraron 60 aliados estratégicos entre instituciones académicas, empresas, organizaciones y actores clave del ecosistema, así como 50 stands de exhibición de proyectos e interacción.

Las y los asistentes pudieron conocer de primera mano desarrollos tecnológicos, soluciones de Inteligencia Artificial, experiencias de realidad virtual, proyectos científicos aplicados, prototipos creativos y plataformas de educación digital que están transformando industrias en todo el mundo.

Uno de los momentos más destacados fue la participación de líderes globales en tecnología, creatividad y estrategia, como Robe Grill, creador de contenido y quien ha destacado por su crecimiento empresarial; Ken Segall, director creativo detrás de la icónica “i” de Apple y pieza clave en la campaña Think Different.

A ellos se sumaron perfiles como Brian Turner, Chuck Eesley, John Freddy Vega, Jomar Silva, Francesc Pujol, Andreea Enache, José Tam, Ángelina Arreola y otros expertos que compartieron tendencias, visiones de futuro y estrategias para impulsar el desarrollo tecnológico desde Jalisco.

Innovation Fest 2025 marcó el comienzo de una nueva era para Jalisco: un estado que mira al futuro y que apuesta por la innovación como motor de su desarrollo social, económico y educativo. La edición 2026 promete llegar incluso más lejos.