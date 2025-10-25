Desde la Organización Nacional de la Defensa Del Deudor vemos con claridad cómo la situación económica de Argentina se ha convertido en una radiografía de lo que ocurre cuando la deuda se acumula sin control: el deudor pierde su poder de decisión y termina sometido a las condiciones de sus acreedores. Lo que viven hoy los argentinos a nivel nacional, lo padece a diario cualquier persona sobreendeudada frente a un banco: dependencia, presión y pérdida de soberanía.

En su desesperada carrera por evitar el colapso económico, Argentina ha terminado donde nadie imaginó: atada a dos superpotencias enemigas. Con un swap de 20 mil millones de dólares firmado con Estados Unidos y otro por 18 mil millones equivalentes con China, el país de la inflación eterna ahora le debe obediencia a dos amos que no se toleran entre sí.

De “libertad o inflación” a “obediencia o default”

Javier Milei, el presidente que juró “dinamitar el Banco Central” y liberar la economía de la “casta política”, enfrenta hoy una verdad incómoda: Argentina no sobreviviría una semana sin los dólares de Washington ni los yuanes de Pekín.

El nuevo swap con Estados Unidos fue presentado como una victoria estratégica, pero en realidad es una transfusión de emergencia: una línea de crédito condicionada, con Washington vigilando cada decisión fiscal y monetaria.

Detrás del discurso de la libertad y la independencia económica se esconde un país cada vez más intervenido, aunque con banderas distintas.

El precio de jugar a dos bandos

El acuerdo con China, vigente desde años atrás, otorga a Pekín un lugar privilegiado en los sectores más codiciados: litio, energía, transporte y telecomunicaciones.

China no presta dinero por altruismo; lo hace por influencia. Cada yuan entregado se traduce en un contrato, una concesión o una pieza más del tablero geopolítico.

Estados Unidos, pragmático, no va a permitir que el gigante asiático controle su “patio trasero”.

El swap con Washington no es una donación: es una cuerda financiera con la etiqueta “Made in USA”, diseñada para mantener a Buenos Aires en órbita occidental… Aunque sea a la fuerza.

El dilema imposible

Para Milei, el problema ya no es ideológico sino de supervivencia política: si complace a uno, enfurece al otro.

Si se acerca demasiado a China, pierde el respaldo del Tesoro estadounidense y del FMI.

Si se alinea por completo con Washington, pone en riesgo los proyectos y créditos chinos que aún mantienen encendida parte de su infraestructura.

En la práctica, Argentina ya no toma decisiones soberanas: ejecuta órdenes de dos potencias enfrentadas.

Como decimos aquí en la Organización Nacional de la Defensa Del Deudor en tono mordaz:

“Argentina no tiene política exterior. Tiene dos jefes y ningún plan”.

Entre escándalos y promesas rotas

Mientras tanto, el gobierno de Milei se hunde en sus propias contradicciones.

El escándalo del token cripto $LIBRA, impulsado por el propio presidente, estalló en tribunales de Nueva York tras denuncias de fraude por más de 99 millones de dólares.

A esto se suman acusaciones de corrupción que rozan a su hermana, Karina Milei, actual secretaria general de la Presidencia, señalada por presuntos sobornos ligados a contratos de medicamentos.

Todo mientras la inflación no cede, el dólar paralelo se dispara y el “cambio” prometido se evapora entre discursos, ajustes y escándalos.

El costo real del desengaño

Los números son fríos, pero el bolsillo no miente. Desde que Milei llegó a la Casa Rosada, los precios de los productos más básicos se han disparado a niveles históricos.

La nafta súper, que en diciembre de 2023 costaba unos 553 pesos por litro, hoy ronda entre 1,150 y 1,300 pesos, un aumento de más del 120%.

El kilo de pan, que rondaba los 680 pesos, se paga ahora en 3,000 a 3,300, con un alza cercana al 350%.

El litro de leche entera ha subido al menos un 150%, dependiendo de la marca y la provincia.

La carne vacuna, orgullo nacional, aumentó entre 200 y 300%, con cortes que hoy superan los 12,000 pesos por kilo.

Y el aceite de girasol, base de toda cocina, acumula un incremento superior al 200%, reflejando cómo los alimentos suben más rápido que cualquier discurso oficial.

El resultado es simple: mientras el gobierno habla de “orden macroeconómico”, la mesa de los argentinos se achica cada semana. El costo de vivir se volvió el verdadero impuesto a la libertad.

Y ahora, los bancos desconfían

Por si faltaba algo, el supuesto “rescate” financiero desde Washington también comenzó a tambalear.

Según Página/12, el conglomerado de bancos estadounidenses al que recurrió el Departamento del Tesoro para sostener a Milei pide garantías formales antes de liberar el crédito bancario de 20 mil millones de dólares.

The Wall Street Journal reveló que los bancos quieren saber cómo se asegurarán de que Argentina devuelva el dinero, ante su historial de defaults y promesas incumplidas.

El paquete total, diseñado bajo la influencia de Donald Trump, ascendía a 40 mil millones de dólares, pero ahora ni siquiera la mitad está garantizada.

El efecto “tranquilizador” que buscaba el gobierno con el anuncio se desvaneció: los mercados reaccionaron con cautela y los bancos ya no creen en los discursos libertarios, sino en las garantías reales.

Desde nuestra experiencia como defensores del deudor, lo que enfrenta Milei no es distinto a lo que vive cualquier ciudadano ahogado por sus créditos: cuando ya no hay confianza, el acreedor impone las reglas y el deudor obedece.

Conclusión: libertad condicionada

Argentina vive una paradoja brutal.

El presidente que prometió independencia económica y “romper las cadenas del Estado” terminó encadenando al país a dos imperios rivales… Y ahora, además, a la desconfianza de sus propios acreedores.

China y Estados Unidos juegan ajedrez con los recursos, la diplomacia y el futuro argentino, mientras los bancos miran con recelo al nuevo libertador.

El tablero ya no se mueve desde Buenos Aires.

Milei aún grita “¡Viva la libertad, carajo!”, pero a estas alturas, su eco suena como una burla en los pasillos de los bancos que exigen garantías antes de soltarle un solo dólar.

La pregunta que flota es inevitable:

¿Quién domina realmente a la Argentina… El dragón, el águila o los bancos?