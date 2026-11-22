“La tecnología no es buena ni mala; tampoco es neutral”, escribió en 1986 el historiador Melvin Kranzberg. Su primera ley de la tecnología adquiere hoy especial sentido ante el desarrollo de la inteligencia artificial (IA). Sus efectos sociales dependerán, en buena medida, de las decisiones políticas y de la capacidad de los Estados para intervenir en un proceso de transformación que rebasa las fronteras nacionales.

La 33.ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrada los días 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, China, tuvo lugar en medio de tensiones geopolíticas, restricciones comerciales y acelerados cambios tecnológicos. La dimensión económica del foro es considerable: en 2025, sus 21 economías miembro representaron el 61.6 % del producto interno bruto mundial real y el 36.4 % de la población mundial.

Las previsiones económicas de APEC, publicadas en noviembre, estiman un crecimiento regional del 3.4 % en 2026 y del 3.1 % en 2027. El comercio y la inversión tecnológica sostienen la actividad económica, aunque persisten riesgos asociados al encarecimiento de la energía y a la incertidumbre internacional. Una cuestión fundamental es la desigual capacidad de las economías para beneficiarse de la innovación.

El Banco Mundial identifica, en su informe sobre el progreso y las tendencias digitales de 2025, cuatro condiciones para el aprovechamiento de la IA: conectividad, capacidad de cómputo, datos pertinentes al contexto y competencias humanas. La distribución desigual de estos recursos puede acentuar las diferencias en los niveles de desarrollo. La política pública tiene, por ello, un papel decisivo en la reducción de las brechas tecnológicas.

La situación de las administraciones públicas merece particular atención. De acuerdo con las “Perspectivas del gobierno digital 2026″ de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 35 de los 36 países miembros analizados utilizan IA en alguna de las áreas gubernamentales estudiadas; solo diez reportan alguna medición de sus efectos financieros o no financieros. La incorporación de nuevas herramientas ha avanzado más deprisa que el desarrollo de mecanismos para evaluar sus resultados.

Las “Perspectivas de Shenzhen”, documento adoptado por los líderes económicos de APEC, reconocen la importancia de la apertura comercial, la inversión y la innovación. En materia tecnológica, plantean reducir las brechas digitales, desarrollar competencias, proteger los datos y mejorar los servicios públicos mediante el uso de tecnologías emergentes. Tales propósitos dan continuidad a la “Iniciativa de Inteligencia Artificial de APEC 2026-2030″, adoptada en Gyeongju, República de Corea, en 2025.

Los contactos diplomáticos entre China, Estados Unidos y Rusia concentraron buena parte de la atención internacional. Desde la perspectiva de la administración pública, me interesa subrayar el valor de la cooperación multilateral en cuestiones de interés común. APEC opera mediante el consenso y sus compromisos son voluntarios y no vinculantes. De ahí que su eficacia dependa, en gran medida, de las capacidades administrativas de cada economía para llevarlos a la práctica.

México, integrante de APEC desde 1993, asumirá la presidencia del foro en 2028. La cooperación económica y técnica con las economías de Asia-Pacífico comprende también el intercambio de conocimientos y experiencias en materia de transformación digital y fortalecimiento de capacidades institucionales, ámbitos en los que la profesionalización del servicio público adquiere particular relevancia.

En el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) hemos incorporado el estudio de estas cuestiones a nuestras actividades académicas. El pasado 5 de noviembre dimos a conocer nuestro primer encuentro con representantes de la UNESCO en materia de inteligencia artificial, orientado a explorar posibilidades de cooperación académica. Nuestra Maestría en Innovación Pública e Inteligencia Artificial comprende el estudio de la evaluación de políticas públicas, las nuevas competencias profesionales y la ética. A través del “Boletín sobre Gobernanza de la Inteligencia Artificial” difundimos conocimientos y experiencias en este campo.

La formación de quienes ejercen responsabilidades públicas debe comprender tanto el conocimiento técnico de la IA como el discernimiento necesario para determinar en qué circunstancias conviene utilizarla, con qué garantías y bajo qué criterios de evaluación. En los trabajos preparatorios de APEC 2028, el intercambio académico con otras economías sobre estas materias merece un lugar propio.

La incertidumbre internacional difícilmente se disipará por efecto de una reunión de alto nivel. Los acuerdos de Shenzhen tendrán trascendencia en la medida en que se traduzcan en decisiones públicas capaces de mejorar las condiciones de vida de la población. La calidad de las instituciones y la preparación de quienes las conducen serán determinantes para ello.