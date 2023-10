IRREVERENTE

La neutralidad es pariente de la complicidad

CDMX.-

Les platico:

Las redes sociales se han vuelto “malditas” debido a la enorme cantidad de farsantes que usurpan la función periodística por notoriedad, ociosidad o necesidad o las tres cosas.

1.- A un@s l@s reclutan y les pagan por hacerlo.

2.- L@s hay también del “modo pro-bono”.

3.- Otr@s esperan “hueso” después de haber desmadrado 50 años de una agencia informativa como Notimex, pero como le caen bien al presidente y son”ahijad@s” de la “princesa rusa”, ahí siguen, jalando talacha para la transformación de 4a, refugiad@s en un deshilachado y raído chal -perdón- chat, de su terruño. Quitándole las @, queda Sanjuana Martínez.

A.- Los hay “pasivos”, que solo están ahí como “observadores” de los…

B.- “Activos”, que saturan de toxicidad esos espacios con cuanta cosa llega a sus manos y a sus ojos.

C.- Los más nocivos son “administradores” que no son objetivos, pues defienden abiertamente sus causas políticas en esos chats que aparentan ser abiertos a todas las tendencias y opiniones.

Los “tipo C” -y quienes mueven sus hilos- agravian a mansalva pero se vuelven “sacrosantos inquisidores” contra los que se meten con sus canicas.

Son tan insulsos, los “tipo C”, que siendo “administradores” se sienten “insultados” cuando alguien pone en evidencia sus desamueblados cerebros.

Son incapaces de distinguir un agravio de un adjetivo calificativo.

Ayer sucedió algo…

Fui sacado de un chat que se llama “acciones san Pedro” por un “administrador tipo C”, al que de chiquito le pusieron por nombre Juan F. Cantú.

Los motivos están ahí y el incidente respecto al “tipo C” me vale un comino.

Lo que no me vale es la indiferencia de personas por cuyas causas he atravesado el pecho varias veces y que en cambio, se quedaron como espectador@s ante lo que hoy les narro.

A ti te lo digo, m’ijo, entiéndelo tú, mi nuera.

Cajón de sastre: “Es tu caso? Estás en paz con ello?”, detona a manera de pregunta para decenas de personas del mentado chat, la irreverente de mi Gaby.

Un día después del Día del Médico, para mi hija la Dra. Pita, quien como buena aspiracionista vive y trabaja en Viena desde hace cuatro años.

Y para mi otra hija, Marian, que hoy cumple años y se la vive “entre dos aviones que nos llevan al cielo”, como una vez me dijo Elena Poniatowska, la “princesa rusa”.